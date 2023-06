Beleuchtung am Sportplatz in Neuaubing: Jugendtreff trotz Zusage nicht zufrieden

Von: Andreas Schwarzbauer

Das Team um Züleyha Yilmaz (re.) und die Besucher des Jugendtreffs fordern seit Jahren eine Beleuchtung für den Sportplatz an der Wiesentfelser Straße. © andy

Seit Jahren fordert der Jugendtreff in Neuaubing eine Beleuchtung für den Sportplatz. Der Stadtrat will die Fläche mit Lampen ausstatten, möglicherweise aber erst 2029.

München / Neuaubing ‒ Seit mehr als 30 Jahren kämpft die Leiterin des Neuaubinger Jugendtreffs, Züleyha Yilmaz, für eine Beleuchtung am Spiel- und Sportplatz an der Wiesentfelser Straße. Nun tut sich endlich etwas.



Ein Pilotprojekt in Waldperlach ist erfolgreich verlaufen. Nutzer und Anwohnern hätten es positiv beurteilt. Durch insektenfreundliche LED-Technik und Beleuchtung per Knopfdruck hätten die Nutzungszeiten bei relativ geringem Energieaufwand im Herbst, Winter und Frühjahr deutlich verlängert werden können.

Zusage auch für Neuaubing: Stadtrat will 21 weitere Flächen mit Lampen auszustatten

Die Möglichkeit, die Anlage auch nach Einbruch der Dunkelheit zu nutzen, sei intensiv wahrgenommen worden. Das Baureferat geht von 5000 bis 8000 zusätzlichen Nutzungen aus. Der Stadtrat will daher 21 weitere Flächen mit Lampen auszustatten, darunter die an der Wiesentfelser Straße.

Yilmaz hofft aber, dass schnell etwas passiert, damit die aktuelle Generation im Jugendtreff, die sich beim Bezirksausschuss für das Thema eingesetzt hat, sehe, dass sie etwas erreichen kann. Ihre Vorgänger seien bereits desillusioniert. „Sie haben nicht das Gefühl, mit ihren Wünschen ernst genommen worden zu sein. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, wird dadurch gedrosselt“, kritisiert sie.



Zudem sei eine Beleuchtung sinnvoll. „Die Mädels wollen auch Zeit auf dem Sportplatz verbringen, aber im Herbst und Winter wird es abends zu früh dunkel und sie fühlen sich ohne Licht unsicher.“ Auch die Eltern hätten ein besseres Gefühl, wenn sich ihre Kinder an einem hellen Ort aufhielten. „Es ist doch gut, wenn sich die Jugendlichen austoben können, bevor sie schlafen gehen. Sie tun dann etwas für ihre Gesundheit, anstatt vor dem PC zu hocken“, meint die Neuaubingerin.



Beleuchtung am Sportplatz in Neuaubing kommt für aktuelle Generation vielleicht zu spät

Unterstützung erhält sie vom örtlichen Bezirksausschuss. Das Gremium hatte schon mehrfach eine Beleuchtung für den Jugendspielplatz gefordert. Die Stadt verwies auf das Pilotprojekt in Waldperlach. Da dies nun abgeschlossen ist, nehmen die Grünen in der kommenden Sitzung am heutigen Mittwoch, 21. Juni, einen erneuten Anlauf.

Sprecherin Dagmar Mosch sagt: „Es ist eine wunderschöne und beliebte Anlage, die man auch im Winter länger als bis 16 Uhr nutzen können sollte. Das ist uns schon lange ein Anliegen, aber wir wurden immer wieder auf das Pilotprojekt vertröstet.“ Das sei nun abgeschlossen. Mosch plädiert daher dafür, die Lampen rasch zu installieren. Sie sollen aber nicht die ganze Nacht brennen. „Bis 21 oder 22 Uhr fände ich in Ordnung“, sagt sie.

Wie schnell allerdings in Neuaubing etwas passiert, ist offen. Bis 2029 will die Stadt die 21 Freizeitflächen mit Lampen ausgestattet haben. In welcher Reihenfolge ist laut Baureferat von örtlichen Rahmenbedingungen abhängig. Sollte Neuaubing tatsächlich erst in sechs Jahren an die Reihe kommen, wäre das laut Yilmaz viel zu spät, denn dann würde eine weitere Generation den Jugendtreff verlassen, ohne von der Beleuchtung zu profitieren.

