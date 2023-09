DB-Fahrplanwechsel: Mehr Sitzplätze zwischen München und Berlin ‒ Neuer Nachtzug nach Brüssel

Von: Sebastian Fuchs

Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember: Mehr Sitzplätze zwischen München und Berlin, Zusätzliche Züge auf der Strecke München-Salzburg.

München ‒ Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn (DB) steht am 10. Dezember an. Laut DB-Mitteilung, werden mit dem neuen Fahrplan so viele neue Verbindungen im Fernverkehr geschaffen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Auf der Strecke von München nach Berlin gibt es deutlich mehr Sitzplätze, außerdem gibt es zusätzliche Züge von München nach Salzburg und umgekehrt.

DB-Fahrplanwechsel: Mehr Sitzplätze zwischen München und Berlin

Bis zu 25 Prozent mehr Sitzplätze soll es auf der nachfragestarken Verbindung zwischen München und Berlin geben. Außerdem wird die Zahl der Sprinter-Fahrten pro Richtung auf bis zu 14 steigen. Das sind doppelt so viele wie bisher.

Drei neue, besonders schnelle Sprinter bewältigen die Strecke laut DB täglich in 3 Stunden und 45 Minuten, indem sie zwischen Nürnberg und Berlin ohne Halt fahren.

Zusätzliche Fahrten von Salzburg nach München und zurück

Mit dem Fahrplanwechsel wird zudem ein durchgehender Stundentakt abends bis 21 Uhr ab Salzburg nach München realisiert. So fährt neu ein Railjet aus Wien (ab 14.55 Uhr) aus Salzburg um 18.00 Uhr weiter bis München (19.38 Uhr). In der Gegenrichtung fährt neu um 21.16 Uhr ab München noch ein Railjet nach Salzburg (an 22.59 Uhr).

Am Wochenende werden zusätzliche Direktverbindungen Salzburg–München–Stuttgart/Frankfurt angeboten sowie ein saisonales Eurocity-Zugpaar samstags auf der Strecke München–Rosenheim–Salzburg–Villach.

Neu ist auch eine Spätverbindung von München via Augsburg nach Stuttgart (0.43/44 Uhr). Ab Januar muss der Zug montags und dienstags mit früherer Abfahrt um 22.28 Uhr in München durch das Filstal, mittwochs bis sonntags kann er über die Schnellfahrstrecke fahren, mit späterer Abfahrt um 22.46 Uhr in München samt Anschluss aus Venedig, Budapest, Wien, Salzburg und Rosenheim.

Neuer Nachtzug von München und Rosenheim nach Brüssel

München und Rosenheim profitieren von neuen Verbindungen über Nacht z.B. nach Aachen und Brüssel. Der Nachtzug fährt um 23.41 Uhr ab Rosenheim bzw. 0.11 Uhr ab München Ost und erreicht Köln um 6.58 Uhr, Aachen um 7.47 Uhr und Brüssel um 9.56 Uhr.

In der Gegenrichtung fährt der Nachtzug z.B. um 19.03 Uhr ab Brüssel und 21.10 Uhr ab Aachen nach München Ost (an 5.43 Uhr) und Rosenheim (6.16 Uhr). Diese Verbindungen werden anfangs dreimal die Woche, ab Herbst 2024 dann täglich fahren.

Ebenfalls neu ist eine Nachtzugverbindung der Partnerbahnen ab München und Rosenheim über Wien nach Krakau und Warschau mit als Intercity nutzbaren Sitzwagen im Abschnitt München–Rosenheim–Salzburg. In München Hbf ist die Abfahrt um 18.35 Uhr, die Ankunft aus Warschau um 10.01 Uhr.

Infos und Fahrkarten zum neuen Fahrplan gibt es ab dem 11. Oktober auf bahn.de, im DB Navigator, in DB Reisezentren und DB Agenturen sowie an DB Automaten.

