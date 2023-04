Berufe-Schnuppern an Schulen in München: Virtual-Reality-Brillen statt Praktika

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Werkeln im Virtuellen: So können Schüler in München neue Berufe ausprobieren. © Sprungbrett Bayern

Einblicke in handwerkliche Berufe erhalten, ohne ein Praktikum in einem Betrieb zu absolvieren. Die Praktikumsplattform Sprungbrett Bayern macht es für Schüler möglich.

München ‒ Fräsen, Glas schneiden oder einen Elektromotor tauschen ‒ und das vom Klassenzimmer aus: Das ist bei der Virtual Work Experience (VWE) von der Praktikumsplattform Sprungbrett Bayern möglich.

Dank VR-Brille bekommen Schüler Einblicke in Berufe, bei denen Praktika kaum möglich sind. Virtuell programmieren sie Lackierstraßen, schweißen oder bedienen eine Presse. Der Verleih ist für alle bayerischen Schularten kostenlos.

Mit Virtual-Reality-Brillen können Schüler in München Einblick in handwerkliche Berufe erhalten

In München nutzt die Mittelschule an der Guardinistraße in Großhadern das System. Rektorin Gabriele Orsolleck erhofft sich vieles: „dass Neugier geweckt wird und Hemmschwellen abgebaut werden.“ Es dürften auch mal Fehler gemacht werden, ohne reale Konsequenzen. Die Simulation gibt Rückmeldung zu den Arbeitsschritten.

Gabriele Orsolek, Rektorin der Mittelschule an der Guardinistraße, erhofft sich vieles von der Virtual Work Experience. © privat

Das helfe in jedem Fall: „Wenn ihnen diese leichter fallen als gedacht, bekommen die Schüler Feedback über Stärken und Talente.“ Wenn die Arbeit unerwartet schwer falle, könne man das Berufsinteresse für Alternativen erweitern. „Ich erhoffe mir, dass sich auch Mädchen für technische Berufe öffnen, weil sie in der VWE interessante Aufgaben erledigen und erfolgreich bewältigen können.“

Handwerks-Erfahrung durch VR-Brillen: Willkommene Abwechslung für Schüler

Für die Schüler sei es eine willkommene Abwechslung zum konventionellen Unterricht. „Sie sind stolz, wenn sie die Aufgaben gut gemeistert haben.“ Manche würden dadurch neue Talente an sich erkennen und Ehrgeiz entwickeln.

Durch die VWE kann niederschwellig in Berufe reingeschnuppert werden. Orsolleck erklärt: „Sich für ein normales Praktikum zu bewerben, ist für viele Schüler mit Unsicherheiten und Hemmschwellen verbunden.“ Manche kämen in ihrem Alltag kaum mit Berufsbildern in Berührung.

VR-Brille statt Praktikum: VEW kann „Brücke zwischen Theorie und Praxis sein“

„Videos und Texte zu Berufen können keine Selbsteinschätzung bezüglich der beruflichen Interessen vermitteln. Da kann VEW auch eine Brücke zwischen Theorie und Praxis sein.“ Zudem könne authentischer gearbeitet werden, da sich die Schüler unbeobachtet fühlten.

Mithilfe von VR-Brillen können Schüler bequem vom Klassenzimmer aus Schweißen üben. © Sprungbrett Bayern

Für eine sinnvolle Arbeit damit sei es unerlässlich, dass sich eine Lehrkraft engagiert mit dem Einsatz der VR-Brille für die Schüler einsetzt und gemeinsam mit ihnen die eigenen Erfahrungen auswertet, resümiert Orsolleck.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.