„FutureGirls!“: Berufsorientierungstag für Mädchen und junge Frauen in München

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Am Berufsorientierungstag in München können Mädchen und junge Frauen auch handwerkliche Berufe ausprobieren. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Am Samstag, 13. Mai findet der Berufsorientierungstag für Mädchen und junge Frauen in München statt. Dieses Programm erwartet die Besucherinnen:

München ‒ Das Spektrum an Ausbildungsberufen, das von Mädchen und jungen Frauen genutzt wird, ist immer noch stark eingeschränkt. Die Bildungswege von Jungen und Mädchen unterscheiden sich nach wie vor drastisch. Initiativen wie die „FutureGirls!“ versuchen das zu ändern.

In den Räumen der Kolping Bildungsagentur in der Landsbergerstraße 6 können Mädchen und junge Frauen am Berufsorientierungstag „FutureGirls!“ teilnehmen. Beginn ist am Samstag, 13. Mai um 11 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Berufsorientierungstag für Mädchen und junge Frauen in München am Samstag, 13 Mai

Die „FutureGirls!“ sind ein Aktionsbündnis aus verschiedenen Münchner Einrichtungen und Trägern zur Mädchen- und Jugendarbeit unter Beteiligung der städtischen Gleichstellungsstelle für Frauen.

Ihr Ziel ist es, dass Mädchen und junge Frauen viele und vielfältige Vorbilder im Berufsspektrum kennenlernen und sowohl ihre Stärken als auch ihre Möglichkeiten bewusst durchdenken können, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden.

Dazu gibt es am Orientierungstag viele Informationen zu verschiedenen Ausbildungsberufen, sowie professionelle Unterstützung bei der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen und das Angebot, vor Ort Bewerbungsfotos machen zu lassen.

Berufsorientierungstag für Mädchen und junge Frauen in München: Erfahrung hautnah!

Außerdem bietet sich die Möglichkeit hautnah Erfahrungen zu sammeln: Zum einen können Teilnehmerinnen verschiedene Handwerkliche Berufe, wie Schneidern mit La Silhouette oder Löten mit den Stadtwerken, ausprobieren.

Zum anderen werden Frauen aus unterschiedlichen Berufsfeldern wie eine Polizistin, eine Schreinerin oder eine Kinderpflegerin exklusive Live-Interviews zu ihrem beruflichen Werdegang und zu ihrem Berufsalltag geben.

Bürgermeisterin Verena Dietl ist Schirmpatin des Projekts: „Chancengleichheit und Gleichstellung am Arbeitsmarkt bei Mädchen zu unterstützen, darf nicht nur ein weit entferntes wirtschaftspolitisches Ziel sein, sondern ist alltägliche Aufgabe. Daher freue ich mich sehr über das Projekt FutureGirls!. Frauen und Mädchen sind eben nicht passive Bürgerinnen oder Hausfrauen, sondern starke Frauen, die ihre und unsere Zukunft aktiv mitgestalten“, sagt die SPD-Politikerin.

