Kaminkehrer und Heizungsbauer in München: So hat sich die Arbeit der Betriebe im Laufe der Jahre verändert

Von: Gabriele Winter

Kaminkehrerausbilder Dirk Menzel demonstriert moderne Mess- und Prüftechnik. © Gabriele Winter

Die Kaminkehrer und Heizungsbauer arbeiten heute eher mit Laptop, Prüf- und Messgeräten. Was sich in den Betrieben in München über die Jahre verändert hat.

München ‒ Die Berufe im Energiesektor wandeln sich gerade stark. Das Heizungsgesetz, das der Bundestag am Freitag verabschiedet hat, beschleunigt diese Entwicklung noch. Dadurch wird der Betrieb von Gas- und Ölheizungen mittelfristig auslaufen. Ab 2024 sollen jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden.

Kaminkehrer und Heizungsbauer in München arbeiten inzwischen mit moderner Technik

Das verändert nicht nur den Beruf des Heizungsbauers, sondern auch den des Kaminkehrers. Denn, wo nichts verbrannt wird, gibt es keinen Kamin ‒ folglich muss auch kein Schornsteinfeger kehren.

Überhaupt wird das Kehren immer weniger, denn moderne Feuerstätten erzeugen so gut wie keinen Ruß mehr. Schornsteinfeger arbeiten inzwischen mit Kameras und moderner Mess- und Prüftechnik. „Wir schaffen gerade einen 3D-Scanner für eine moderne Gebäudeerfassung und Energieberatung an. Er erkennt jeden Raum im Haus und liefert Informationen darüber“, berichtet Dirk Menzel, Schulleiter der Kaminkehrer-Innung Oberbayern.

Schornsteinfeger arbeiten inzwischen mit Kameras. Das Kehren wird immer weniger. © Gabriele Winter

„Dadurch kann man Zeit und letztendlich auch Geld sparen. Wir setzen den Scanner hauptsächlich in der Energieberatung ein.“ Letzteres ist neben Sicherheitsprüfungen inzwischen eine der Haupttätigkeiten der Kaminkehrer. „Schwindelfrei muss man in unserem Beruf immer noch sein, aber niemand muss mehr mit dem Kehrbesen in den Kamin kriechen. Gekehrt wird in den Städten immer weniger, denn dort gibt es immer mehr Fernwärme-­Heizungen.“

Arbeitsalltag der Heizungsbauer in München hat sich verändert

Auch bei den Heizungsbauern hat sich der Arbeitsalltag verändert. „Die Anforderungen an die Azubis in unserem Bereich sind inzwischen viel höher“, sagt Petra Walter, Referentin für Azubi- und Fachkräftesicherung in der SHK (Sanitär, Heizung, Klima)-Innung. „Dafür ist es ein Beruf, der krisensicher und extrem sinnhaft ist.“ Petra Walter spielt auf die gewachsene Bedeutung des Berufs für die Umwelt und die Hilfe bei ausfallender Wärme- und Wasserversorgung an.



Petra Walter von der Heizungsbauer-Innung kümmert sich um Fachkräftesicherung. © Gabriele Winter

Während früher hauptsächlich Rohre verlegt sowie Öl- und Gasheizungen eingebaut werden mussten, sind es heutzutage Wärmepumpen und Solarpanels, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb wollen die Handwerksbetriebe Azubis gewinnen, die nicht nur an einer gut bezahlten Lehrstelle interessiert sind, sondern auch an Klimaschutz.



Um die Auszubildenden auf die gestiegenen Anforderungen vorzubereiten, hat die Innung eine App entwickelt, mit der sich die Leistungswerte bei Heizungen umrechnen lassen. „20 Kilowatt Leistung bei der Gasheizung sind nicht 20 Kilowatt bei der Wärmepumpe“, weiß Walter und betont, wie wichtig mathematisches und technisches Verständnis ist. Das bestätigt auch Dirk Menzel, der aufgrund des enormen Wandels im Kaminkehrer­wesen nur noch selten seine Rußkleidung tragen muss.

Kaminkehrer als Glücksbringer Schornsteine galten schon immer als geheimnisvolle Orte. Zwar kommt der Legende nach der Weihnachtsmann oft durch den Kamin, aber in vielen Gruselgeschichten sind es auch Gespenster und zwielichtiges Volk, das sich darüber Einlass verschafft. Deshalb war man auch froh, dass Kaminkehrer in diese dunklen Orte vordringen und sie von potenziell bösen Geistern reinigen. Aber noch wichtiger war seit jeher der Sicherheitsaspekt: Er reinigt den Kamin und sorgt dadurch dafür, dass den Hausbewohnern keine Rußbrände, Gasvergiftungen oder Hausbrände drohen.

Trotzdem gruselten sich vor allem Kinder vor dem rußgeschwärzten Gesicht und der schwarzen Kleidung des Schornsteinfegers. Und weil Berührungen manchmal Ängste nehmen, fassen ihn so viele Menschen an. Der Schornsteinfeger ist auch eine „Neujahrs-Figur“: Er taucht zum Jahreswechsel als Kuchen-Dekoration oder aus Marzipan geformt mit Kleeblatt auf. Ein Zusammenhang besteht darin, dass er früher traditionell an Neujahr herumging und seine Jahresrechnung vorlegte ‒ und bei der Gelegenheit natürlich gleich eine der ersten Personen war, die einem im neuen Jahr begegneten. Insofern war es aus praktischen Gründen gut zu glauben, dass er Glück bringt.

