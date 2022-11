Gewalt und Missbrauch in Heimen und Pflegefamilien in München ‒ Betroffene sollen bei Aufarbeitung mitarbeiten

Von: Jonas Hönle

Ein Betroffenenbeirat in München soll Gewalt in Kinder-Heimen aufarbeiten. © Nicolas Armer/dpa

In den Fälle von Gewalt gegen Kinder, die von der Stadt München in Heimen und Pflegefamilien untergebracht wurden, soll ein Betroffenenbeirat mit der Expertenkommission zusammenarbeiten.

Um Fälle von Gewalt und Missbrauch in städtischen Heimen und Pflegefamilien in München aufzuarbeiten, soll künftig ein Betroffenenbeirat maßgeblich mitarbeiten.

Das Gremium habe sich am Vorabend konstituiert und werde auf Augenhöhe mit der unabhängigen Expertenkommission den Blickwinkel Betroffener in den Mittelpunkt rücken, teilte die Stadt München laut dpa am Dienstag mit.

Gewalt und Missbrauch gegen Kinder in Heimen und Pflegefamilien - Betroffene sollen Expertenkommission bei Aufarbeitung helfen

Konkret geht es um sexualisierte, psychische, körperliche und behördliche Gewalt gegen Kinder, die von der Stadt München in Heimen, Pflege- und Adoptivfamilien untergebracht wurden. Der Schwerpunkt liege auf den Jahren nach 1945, man werde aber alle Fälle aufarbeiten, die zu Tage kämen.

Ignaz Raab, Vorsitzender der Expertenkommission, sprach von einer Kultur der Gewalt. Um diese in ihren unterschiedlichen Formen zu erfassen, sei die Zusammenarbeit mit den Betroffenen essenziell.

Betroffenenbeirat in München soll mittwirken, künftige Gewalt zu verhindern

Zwei der zunächst zehn Beiräte sollen deshalb stimmberechtigte Mitglieder der Kommission werden. Die Berichte ihrer eigenen Gewalterfahrung seien zudem ein zentrales Element für die gemeinsame Arbeit.

Zudem solle der Betroffenenbeirat für die Aufarbeitung der Heimerziehung, Pflege und Adoption an einer Kultur mitwirken, die so eine Gewalt nicht mehr zulasse.

Die Stadt München stellt 800.000 Euro Soforthilfen für ehemalige Heimkinder zur Verfügung, die Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind.

