Ein angeblicher Polizist forderte eine Seniorin dazu auf, eine Kautionszahlung für ihren Sohn zu leisten. Dieser hätte einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau gestorben sei.

München ‒ Eine über 80-jährige Frau aus dem Landkreis München wurde am Freitagnachmittag von einem falschen Polizisten kontaktiert. Der Mann gab sich als „Herr Schneider von der Polizei Oberschleißheim“ aus. Er informierte die schockierte Seniorin über einen angeblich von ihrem Sohn verursachten Unfall, bei dem eine Frau gestorben sei.

Laut Bericht der Polizei, teilte ihr der Anrufer mit, dass sie eine Kautionszahlung in Höhe von mehreren Zehntausend Euro leisten müsse. Da sie diese Summe nicht zu Hause hatte, wurde ein Barbetrag von knapp zehntausend Euro zur Übergabe vereinbart.

Schockanrufe bei Seniorin in München: Betrüger erbeuten zehntausend Euro ‒ Polizei sucht Zeugen

Gegen 15:30 Uhr erschien ein unbekannter Abholer am Wohnort der Rentnerin, dem sie ein Kuvert mit Bargeld übergab. Während des gesamten Tatzeitraumes wurde die Seniorin laut Polizei durch insgesamt drei unbekannte Täter mit verschiedenen Charakteren sowohl am Festnetztelefon als auch am Mobiltelefon in der Leitung gehalten.

Nach Beendigung der Telefonate kontaktierte die Seniorin ihren Sohn. Dieser teilte ihr mit, dass er keinen Autounfall gehabt hatte. Er verständigte im Anschluss umgehend die Polizei.

Die Münchener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Betrüger erbeuten Zehntausend Euro: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 23 Jahre, etwa 175 cm groß, schlank; bekleidet mit schwarzer Jeanshose, Jeansjacke, trug ein Cappy und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elisabethstraße, Münchner Ring und Margaretenanger (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Falsche Polizeibeamte: Hinweise der Münchner Polizei

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

