Münchnerin wird mit neuer Betrugsmasche um 100 Euro geprellt: was Verbraucherschützer und Polizei raten

Betrüger nehmen neuerdings auch Gutscheinkarten, wie sie massig in Supermärkten aushängen, in den Fokus. Ein schreckliches Erlebnis musste eine Hallo-Leserin durchmachen. © Symbolbild: dpa/Malte Christians

Mit Gutscheinkarten haben Betrüger eine Münchnerin um 100 Euro geprellt - ein Masche, die noch unter dem Radar fliegt. Was Polizei und Verbraucherzentrale raten:

München ‒ Diese Masche ist sowohl der Polizei als auch der Verbraucherzentrale neu: Unbekannte manipulieren Gutscheinkarten – wie sie oft zu Hunderten an Kassenbereichen aushängen – so, dass letztendlich sie und nicht der eigentliche Kunde zum Shoppen gehen können. Das musste Hallo-Leserin Valentina Altmann (Name geändert) jetzt erleben. Statt der eigentlich bezahlten 100 Euro befanden sich auf ihrer Wertkarte noch lediglich 13 Cent!

Hallo-Leserin Valentina Altmann (Name geändert) wurde an der Ikea-Kasse böse überrascht. © privat

Den Gutschein für das schwedische Möbelhaus Ikea hatte sie geschenkt bekommen. Eine Arbeitskollegin hatte die Karte in einer Münchner Rewe-Filiale gekauft und nachweislich mit 100 Euro aufgeladen. Der Schock folgte einige Tage später an der Ikea-Kasse: Die Karte funktionierte zunächst gar nicht.



Am Infoschalter konnte man dann zumindest etwas Licht in die Sache bringen: Der echte Gutschein-Code wurde mit einem falschen überklebt. Den Barcode des Gutscheins konnten die Kassierer nicht einscannen, sodass sie die Gutscheinnummer eingeben mussten und nur die falsche prüfen konnten.

Betrug durch Gutscheinkarten: Betrüger profitieren durch falschen Gutscheincode

Die Ikea-Mitarbeiter, die gegenüber Altmann angegeben hätten, diese Betrugsmasche bereits zu kennen, zogen die falsche Nummer ab und prüften die echte, auf die ursprünglich 100 Euro aufgeladen waren. Das Ergebnis: Sukzessive war hier das Geld bereits abgebucht worden.



Ikea selbst bedauert den Vorfall. Auf Hallo-Nachfrage teilt der Konzern mit, dass er keine direkten Möglichkeiten hätte, solche Betrügereien zu vermeiden. Aber er wolle in Zukunft enger mit externen Händlern zusammenarbeiten, um solchen Fällen vorzubeugen.

Im betroffenen Rewe-Markt, in dem die Karte Altmanns gekauft wurde, habe ihre Kollegin mittlerweile noch zwei weitere manipulierte Gutscheinkarten entdeckt. Der Filialleiter habe darauf „geschockt und ratlos“ reagiert. Die Pressestelle des Unternehmens hat eine Hallo-Anfrage dazu innerhalb der vergangenen 14 Tage nicht beantwortet.

Betrug durch Gutscheinkarten: Gutscheine bald hinter Schloss und Riegel?

Altmann hatte Glück: Aus Kulanz erstattete ihr Ikea das Geld. Das sei jedoch keineswegs Pflicht, erklärt Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern und lobt das Möbelhaus. Es handle sich hierbei um einen einfachen Betrugsfall und die Händler seien nicht in der Pflicht, das Geld zurückzuzahlen. Ikea sei selbst als Geschädigter zu betrachten.

Der Verbraucherzentrale sei diese konkrete Masche bisher zwar noch unbekannt, die Expertin hat dennoch einen Tipp: „Ich rate Kunden, in dem Markt hartnäckig zu bleiben, bei dem die Gutscheinkarte gekauft wurde und sie dort als defekte Ware zu reklamieren, sollte etwas auffällig sein.“ Der Marktleiter hafte zwar nicht, könne jedoch noch am ehesten präventive Maßnahmen ergreifen.



Bueb erläutert: „Gutscheinkarten sind wie Bargeld zu behandeln. Meist befinden sie sich an den Kassen, sodass die Mitarbeiter sie eigentlich im Blick haben. Es gibt kein Gesetz, das eine bestimmte Position der Geschenkkarten im Markt vorschreibt. Mein Vorschlag wäre aber, die Karten ähnlich wie Zigaretten erst auf Anforderung durch den Kassierer freizugeben.“



Im Betrugsfall sollten sich Verbraucher schnellstmöglich an die Polizei wenden. Auch den Münchner Beamten sind solche Betrugsfälle mit Gutscheinkarten bisher unbekannt, wie Polizeioberkommissar Peter Werthmann auf Nachfrage bestätigt.

