Betrunkener zieht Messer bei Polizei-Kontrolle am Hauptbahnhof in München

Ein betrunkener Mann bei einer Polizei-Kontrolle am Hauptbahnhof ein Messer gezückt.

Als eine Streife der Bundespolizei einen Mann am Münchner Hauptbahnhof kontrollierte, griff dieser unvermittelt zu einem Messer. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

München ‒ Die Bundespolizei wurde am Dienstagmorgen auf einen reglos am Boden liegenden Mann am Münchner Hauptbahnhof aufmerksam. Der Mann lag am südlichen Bahnhofsausgang und wirkte hilflos.

Als die Beamten den Mann ansprachen kam dieser zu sich. Laut Bericht der Bundespolizei stand er anschließend auf und griff unvermittelt zu einem Cutter-Messer, welches er in einem Holster an seiner Hose mit sich führte.

Betrunkener 33-Jähriger beleidigt Polizisten: Alkoholtest ergibt Wert von 2,8 Promille

Daraufhin fixierten die Polizisten den 33-jährigen Mann und stellten das Messer sicher. Er wurde daraufhin zunehmend aggressiv, weshalb er gefesselt und in die Wache gebracht wurde. Auf dem Weg ließ sich der 33-Jährige immer wieder fallen und beleidigte die Beamten.

Bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen verletzte er außerdem einen 33-jährigen Beamten an der Hand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille, berichtet die Bundespolizei.

Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

