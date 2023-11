Entscheidung vertagt: Bekommt München sieben neue Unterkünfte für Geflüchtete?

Vergangenes Jahr wurde auf dem Außengelände der Messe eine Zeltstadt errichtet. Um dem aktuellen Flüchtlingsstrom gerecht zu werden, wird diese im Dezember erneut eröffnet. © Oliver Bodmer

In München gibt es zu wenig Betten für Geflüchtete. Um die Zahl der Plätze aufzustocken, plant die Stadt neue Unterkünfte. Welche Standorte diskutiert werden.

München ‒ In München stehen 4100 Betten in 18 Unterkünften für Geflüchtete bereit. Jede Woche kommen 50 Personen neu in der Stadt an. „Wenn die Zahlen so bleiben, sind im Dezember die Kapazitäten erschöpft“, hieß es in der Sitzungsvorlage des Sozial­ausschusses.

Stadt München plant neue Unterkünfte für Geflüchtete

In der aktuellen Novembersitzung wurden nun einige Maßnahmen zur Betreuung und Integration von Geflüchteten beschlossen ‒ 2,5 Millionen Euro wird die Stadt 2024 dafür bereitstellen, weitere 6,3 Millionen Euro 2025. Der endgültige Beschluss von weiteren Unterkünften wurde aber auf den 14. Dezember vertagt.

Die Regierung von Oberbayern hatte die Stadt aufgefordert, die Zahl der Plätze auf 5625 aufzustocken ‒ davon 80 Prozent zur langfristigen Nutzung. Die Stadt will deshalb sieben Unterkünfte neu schaffen oder erweitern sowie die Nutzung von zwölf bestehenden verlängern.

Auch Letzteres sei laut Sozialreferatssprecher Frank Boos dringend nötig, da Bleibeberechtigte in München kaum eine Chance hätten, Wohnraum zu finden. Derzeit warten 24.116 Haushalte auf eine geförderte Wohnung. Jährlich werden aber nur 3000 frei.

Diese Standorte werden diskutiert

„Park Inn“ Hotel am Frankfurter Ring, 180 Betten, 15 Jahre Mietzeit;

Bürogebäude, Nymphenburger Straße 48, 69 Betten, zehn Jahre Mietzeit;

Gewerbestandort, Ridlerstraße 13 bis 15, 260 Betten, zehn Jahre Mietzeit;

Ehemaliges Senioren- und Pflegeheim, Schwanseestraße 14 bis 16, 470 Betten, mindestens zehn Jahre Mietzeit;

Bürogebäude Anton-Ditt-Bogen 5, circa 200 Betten, mindestens 15 Jahre Mietzeit;

Erweiterung Ottobrunner Straße 28g, 68 Betten, Mietzeit bis auf Weiteres;

Containeranlage, Freifläche an der Schultheißstraße, 125 Betten, fünf Jahre Mietzeit.

