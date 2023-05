Bayern verbietet Bettensteuer in München ‒ OB Reiter will mit Klage gegen Verbot vorgehen

Streit um Steuern auf Übernachtungen in München ‒ OB Reiter reicht Klage gegen Bayerns Bettensteuer-Verbot ein

Von: Jonas Hönle

Münchens OB Reiter klagt gegen die Ablehnung der Bettensteuer. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Staatsregierung hat eine Bettensteuer in Hotels in Bayern per Gesetz ausgeschlossen. München reicht Klage gegen das Verbot für die Steuer auf Übernachtungen ein.

Update: 24. Mai

München ‒ Der Streit um die Bettensteuer zwischen der Stadt München und dem Freistaat Bayern geht in die nächste Runde. Die Landeshauptstadt reicht nun eine Klage gegen das Verbot von Steuern auf Übernachtungen beim Verwaltungsgericht ein.

Aus Sicht der Stadt stellt das Verbot einen schwerwiegenden Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar und entzieht dem städtischen Haushalt eine bedeutende Finanzierungsmöglichkeit, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Bayern verbietet Bettensteuer in München - OB Reiter reicht Klage ein

Der Münchner Stadtrat hatte eine Satzung für eine Bettensteuer in seiner Sitzung vom ersten März beschlossen. Die Regierung von Oberbayern hat anschließend auf Grundlage des vom Bayerischen Landtag am 10. März geänderten Kommunalabgabengesetzes dieser Satzung die Genehmigung versagt.

Dagegen legt München nun Rechtsmittel ein. Weitere juristische Schritte wie eine Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof behalte sich die Stadt vor.

„Das Verbot ist ein erheblicher Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, das will ich so nicht hinnehmen. Wir hatten angekündigt, dass wir gegen ein Verbot klagen werden, und das tun wir jetzt auch,“ sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Der Münchner Stadtrat hatte in der Vergangenheit alle städtischen Referate gebeten, Einnahmemöglichkeiten für den städtischen Haushalt zu identifizieren. Auch die Regierung von Oberbayern hatte in ihren Genehmigungsschreiben zum städtischen Haushalt die Stadt aufgefordert, nach weiteren Einnahmemöglichkeiten zu suchen.

Kritik an Verbot für Steuer auf Übernachtungen in Hotels in Bayern

„Es ist im Übrigen absolut widersinnig, wenn uns die Regierung von Oberbayern bei der Genehmigung des Haushalts dringend bittet, unsere Einnahmesituation zu verbessern, der Freistaat uns das aber im gleichen Atemzug genau das verwehrt,“ führt OB Reiter weiter aus.

„Die Stadt nimmt regelmäßig erhebliche Summen in die Hand um auch als touristisches Ziel attraktiv zu sein. European Championships, NFL, im nächsten Jahr die Fußball EM der Herren, um nur einige Beispiele zu nennen. Unsere Theater und Museen, ein starker ÖPNV, alles Dinge, die München auch für Gäste attraktiv machen,“ sagt Stadtkämmerer Christoph Frey.

Die Stadtkämmerei rechnet bei einer Übernachtungssteuer nach dem Vorbild anderer deutscher Städte, und einem Steuersatz von fünf Prozent, mit jährlichen Einnahmen von 60 bis 80 Millionen Euro.



Bayern verbietet Bettensteuer in München ‒ OB Reiter will mit Klage gegen Verbot vorgehen

Update: 02. März 2023

München ‒ Die bayerische Staatsregierung macht der geplanten Bettensteuer in München einen Strich durch die Rechnung - Kommunen in Bayern dürfen keine Steuer auf Übernachtungen für Hotelgäste erheben.

Eine entsprechende Änderung des Kommunalabgabengesetzes setzte die Koalition aus CSU und Freien Wählern am Donnerstag mit ihrer Mehrheit im Landtag durch - ungeachtet lauter Kritik auch des Städtetages.

Bayern beschließt Verbot von Bettensteuer - OB Reiter will dagegen mit Klage vorgehen

Erst am Mittwoch hatte der Münchner Stadtrat die Einführung einer Bettensteuer beschlossen. Konkret geht es um fünf Prozent, die volljährige Hotelgäste künftig auf ihren jeweiligen Übernachtungspreis obendrauf zahlen sollten - nicht aber auf Zusatzangebote wie Frühstück oder Sauna. In anderen Städten in Deutschland gibt es eine solche Übernachtungssteuer schon länger.

Mit dem Beschluss hat die Staatsregierung ihre Ankündigung wahr nun gemacht, die Einführung einer Bettensteuer in der Landeshauptstadt München zu verhindern. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte für diesen Fall aber schon vorab angekündigt, Klage einzureichen.

Nach Nein zu Bettensteuer in München: OB Reiter will gegen Ablehnung vor Gericht klagen ‒ Vorwurf an Söder

Erstmeldung: 04. Dezember 2022

München ‒ Die bayerische Staatsregierung machte der geplanten Bettensteuer in München einen Strick durch die Rechnung, doch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will gegen das angekündigte Nein klagen.

Der Antrag auf Zulassung der Steuer solle vorbehaltlich der geplanten Stadtratsentscheidung bei der Regierung von Oberbayern eingereicht werde, sagte Reiter der Deutschen Presse-Agentur in München. „Und wenn wir dann eine Ablehnung bekommen, werden wir dagegen vors Verwaltungsgericht ziehen.“

OB Reiter will gegen Ablehnung von Bettensteuer in München klagen

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hatte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag erklärt, dass die Staatsregierung rechtliche Bedenken gegen eine Betten- oder Übernachtungssteuer habe. Die Bezirksregierung müsste deren Einführung genehmigen - Reiter geht deshalb nun fest davon aus, dass die Genehmigung nicht erteilt wird.

Parallel dazu hatte Herrmann am Dienstag aber auch eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes angekündigt - um eine Bettensteuer für Hotels in Bayern von vornherein und grundsätzlich auszuschließen. Sollte diese Gesetzesänderung rasch kommen, sieht Reiter erst einmal keine Chance für die Bettensteuer. „Dann hätte sich eine Klage gegen die Regierung von Oberbayern erübrigt“, sagte er.

Denkbar wäre nach seinen Worten dann allenfalls ein Normenkontrollverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof - aber mit überschaubaren Erfolgsaussichten. „Dann würde es eher schwierig, den Gesetzgeber zu zwingen, das Verbot wieder zurückzunehmen“, sagte der SPD-Politiker. „Außerdem würde sich das Verfahren auch länger hinziehen.“

Kritik an Verbot für Steuer auf Übernachtungen in Hotels in Bayern

Der Bayerische Städtetag lehnt das von der Staatsregierung geplante bayernweite Verbot von Bettensteuern für Hotels ab. Die Kommunen sollten selbst entscheiden können, ob sie solche Steuern erheben, hatte Geschäftsführer Bernd Buckenhofer am Donnerstag gesagt. Der Städtetag verwies darauf, dass etliche Städte außerhalb Bayerns Bettensteuern erheben, die dann auch bayerische Touristen treffen.

„Der Städtetag steht auf unserer Seite“, sagte Reiter und berichtete: „Ich bekomme auch Briefe von Bürgermeistern, auch von anderen Parteien, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollen.“

Vorwürfe an Söder und bayerische Staatsregierung

Reiter warf Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Staatsregierung vor, vor dem Hotel- und Gaststättenverband eingeknickt zu sein. „Da hat offenbar die Lobby der Hotels ganze Arbeit geleistet - was ich ehrlich gesagt ärgerlich finde.“

Reiter argumentierte, dass von einer Bettensteuer vor allem die Münchner profitieren würden, die in anderen Bundesländern regelmäßig solche Bettensteuern bezahlen müssten. „So hat die CSU bei der Pkw-Maut auch immer argumentiert - nur komischerweise bei der Bettensteuer nicht“, kritisierte Reiter.

Geplante Bettensteuer in München Der Vorstoß der Landeshauptstadt sieht vor, von 2023 an eine Bettensteuer von fünf Prozent auf Übernachtungen in Hotels zu erheben. Betroffen sein sollen Freizeit- und Geschäftsreisen, nicht aber Minderjährige sowie Angebote, die nicht direkt der Übernachtung zuzuordnen sind, etwa Frühstück oder Wellnessangebote. Die Stadt erhoffte sich zuletzt Mehreinnahmen von mindestens 58 Millionen Euro.

