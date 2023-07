München der Zukunft: Wie viele Leute werden 2040 in der Stadt leben?

Von: Kevin Wenger

Immer mehr Menschen werden bis 2040 nach München ziehen. Das hat ein Demografiebericht ergeben. (Symbolbild) © dpa/Matthias Balk

Wie wird München 2040 aussehen? Dieser Frage ist die Stadt auf den Grund gegangen und hat dabei eine Prognose der Einwohnerzahl anfertigen lassen. Das Ergebnis:

München ‒ Das Tief der Corona-Pandemie scheint überwunden zu sein, was den Einwohnerzuwachs in der Stadt München angeht. Der frühere Trend, dass die Einwohnerzahl in München leicht steigt, setzt sich wieder fort. Ebenso wird es sich wohl bis 2040 verhalten.

Die Stadt hat im Rahmen eines Demografieberichtes die Entwicklung der Einwohnerzahl von 2023 bis 2040 ermitteln lassen. In Teil 1 der Prognose fiel der Fokus auf die gesamte Stadt, während in Teil 2 die einzelnen Stadtviertel untersucht wurden.

Ende 2022 waren circa 1,59 Millionen Menschen mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt gemeldet. Bis 2040 wird eine Zunahme dieser Zahl um 14 Prozent erwartet - es würden dann 1,81 Millionen Menschen ihren Hauptwohnsitz in München haben.

München 2040: Äußere Bezirke wachsen stark

Dieser Anstieg wird einerseits auf einen Geburtenüberschuss, andererseits auch auf die Zuwanderung aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen zurückgeführt. Die renommierten Hochschulen und das breite Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen würden die Isar-Metropole besonders attraktiv machen.

In den einzelnen Stadtteilen zeigt die erwartete Bevölkerungsentwicklung große Unterschiede: Während in Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching-Hasenbergl aufgrund vieler Baumaßnahmen ein Bevölkerungswachstum zu erwarten sei, rechne man besonders in den Innenstadtbezirken eher mit einer Abnahme der Bevölkerungszahl oder mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum.

Die Stadt München erstellt alle zwei Jahre eine Prognose zum Bevölkerungswachstum. Pläne für große Infrastrukturprojekte oder Wohnungsbau beruhen auf diesen Prognosen.

Öffentliche Prognose Die Broschüren stehen unter https://stadt.muenchen.de/infos/bevoelkerungsprognose.html zum Download zur Verfügung und liegen demnächst auch im PlanTreff, Blumenstraße 31, in gedruckter Form zur Mitnahme bereit.

