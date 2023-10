Bezahlbares Wohnen für Senioren: 18 neue Standorte in München vorgesehen ‒ SPD fordert mehr

Von: Benedikt Strobach

Für ältere Menschen soll es in München mehr Angebote für bezahlbares Wohnen geben. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

An 18 Standorten in München sollen bezahlbare Wohnangebote für Senioren entstehen. Darüber berät der Sozialausschuss am Dienstag. Die SPD will mehr.

München ‒ In Neufreimann, am Großmarktgelände in Sendling oder in der Prinz-Eugen-Straße in Schwabing: An insgesamt 18 Standorten im ganzen Stadtgebiet sollen spezielle Wohnungen für ältere Menschen entstehen. Darüber berät der Sozialausschuss des Stadtrats am Dienstag, 17. Oktober. Der SPD/Volt-Fraktion reicht das jedoch nicht. Sie fordert, das Programm um schnell umsetzbare Angebote zu erweitern.

Bezahlbare Wohnangebote für Senioren an 18 Standorten in München geplant ‒ SPD-Fraktion fordert mehr

Dabei geht es um Seniorenwohnanlagen mit Mehrgenerationenanteil (sogenanntes Mehrgenerationenwohnen) und Sorgende Hausgemeinschaften. Für beide Angebote sind je 18 Standorte vorgesehen. Das Mehrgenerationenwohnen ist barrierefrei, die Miete bezahlbar. Außerdem befänden sich laut SPD/Volt-Fraktion soziale Einrichtungen wie Alten- und Servicezentren mit dem kostenfreien Mittagstisch in der Nähe.

Konkret handelt es sich um folgende Standorte, an denen Bedarf angemeldet wurde (die Umsetzbarkeit müsse laut SPD/Volt noch geprüft werden):

Die roten Fünfecke und Kreise markieren die angemeldeten Standorte für das Mehrgenerationenwohnen (Fünfecke) und die Sorgenden Hausgemeinschaften (Kreise) in München. © Landeshauptstadt München

Jeweils 18 Standorte wurden für das Mehrgenerationenwohnen sowie für Sorgende Hausgemeinschaften in München angemeldet. © Landeshauptstadt München

SPD/Volt hatte sich für dieses Programm eingesetzt, damit Senioren mit kleiner Rente weiter in ihren angestammten Vierteln leben können und nicht im Alter aus der Stadt ziehen müssen. Die jetzt vorgestellten Projekte seien allerdings auf einen langen Zeitraum angelegt. Deshalb werde die Fraktion am Dienstag im Sozialausschuss beantragen, auch kurzfristig Wohnraum anzubieten, etwa durch Akquise der Wohnungsbaugesellschaften.

Als Beispiel nennt die Fraktion die neue Wohnanlage für Senioren an der Schleißheimer Straße. Hier stellt die GWG 131 Wohnungen zur Verfügung. Die Diakonie Hasenbergl hat die psychosoziale Betreuung übernommen und es gibt eine Mobilitätsstation speziell für ältere Menschen.

„Ein bezahlbares, barrierefreies und gut erreichbares Zuhause ist der größte Wunsch vieler älterer Münchnerinnen und Münchner. Nicht für alle schaffen wir das aktuell. Deshalb müssen und werden wir alles tun, um neue Wohnprojekte schneller umzusetzen. Niemand soll in der Rente München verlassen müssen, weil er sich das Leben hier nicht mehr leisten kann“, sagt Anne Hübner, Vorsitzende der SPD/Volt-Fraktion.

