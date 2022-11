75 Jahre Bezirksausschüsse: BA-Vorsitzende aus dem Münchner Westen berichten in Hallo

Von: Ursula Löschau

Die Bezirksausschüsse sind unter anderem an großen Stadtentwicklungsprojekten beteiligt: Paketpostareal (im Bild), Paul-Gerhardt-Allee, Diamaltpark und Freiham. © Ursula Löschau

Die Münchner Bezirksausschüsse werden 75 Jahre alt. Zu diesem Anlass werden einige BA-Chefs an der VHS über ihr Engagement referieren. Hallo hat schon vorab mit ihnen gesprochen.

München-West Die 25 Münchner Bezirksausschüsse bestehen heuer seit 75 Jahren. Die Volkshochschule München-West lässt am Montag, 14. November, mehrere BA-Vorsitzende aus erster Hand berichten, wie die Gremien arbeiten und was die Viertel-­Chefs gerne verbessern würden. In Hallo verraten sie schon vorab, was sie antreibt und an welche Grenzen sie stoßen.

Was reizt Sie persönlich an der Arbeit im BA?

Hanusch: Dass man Erfolge konkret sehen kann – beim Spaziergang im Viertel an allen Ecken und Enden – und die Themen, die noch nicht erledigt sind.

Vogelsgesang: Mich reizt der unmittelbare Kontakt zur Bürgerschaft und das gemeinsame Ringen über Fraktionsgrenzen hinweg um das bestmögliche Ergebnis im Interesse der Bürger.

Fuckerieder: Ich bin gerne direkter Ansprechpartner, Vermittler und Helfer bei verschiedensten Anliegen.

Kriesel: Es sind die direkten Kontakte, die tollen und engagierten Menschen vor Ort.

Welche Erfahrung hat Sie bisher am meisten gefreut oder überrascht?

Hanusch: Ich bin dankbar, dass ich an so spannenden Entwicklungen wie dem Kreativquartier oder unserer Paketposthalle mitwirken kann.

Fuckerieder: Als BA-Mitglied befasst man sich mit vielen Themen des Stadtbezirks. Am meisten hat mich überrascht, dass es oftmals keine schnellen und einfachen Lösungen für scheinbar einfache Probleme oder Fragen gibt, weil viele Beteiligte, Vorschriften und Regeln berücksichtigt werden müssen.

Kriesel: Ich freue mich immer, wenn wir helfen können. Wenn dann doch eine Intervention in der Stadtverwaltung für eine berechtigte Forderung zum Erfolg führte, das ist immer ein Fest.

Was können die BA bewirken – und wo sind die Grenzen?

Vogelsgesang: Die Kompetenzen der Bezirksausschüsse haben im Laufe der vielen Jahre immer mehr zugenommen und nehmen auch heute noch stetig zu. Naturgemäß kann nicht jedes Anliegen wunschgemäß umgesetzt werden, häufig gibt es auch widerstrebende Interessen, die es abzuwägen gilt.

Fuckerieder: In mancher Hinsicht sind BA „zahnlose Tiger“, weil die Entscheidungsrechte oftmals bei der Verwaltung oder dem Stadtrat liegen. Aber sie sind „brüllende Tiger“, die genau zuhören und vehement die Probleme und Herausforderungen bei den zuständigen Personen deutlich ansprechen.

Was gehört an den Arbeitsbedingungen verbessert?

Hanusch: Nötig ist eine bessere Ausstattung der Geschäftsstellen mit Personal. Eigentlich wäre auch ein BA-Büro für Termine, Bürgersprechstunden und mehr toll. Ein Traum wäre eine Entwicklung wie in Wien mit wirklichen hauptamtlichen Bezirksvorstehern.

Vogelsgesang: So erfreulich es ist, dass die Bezirksausschüsse immer mehr wahrgenommen werden, so lässt sich nicht übersehen, dass unsere Tagesordnungen wachsen. Damit einhergehend muss auch die Unterstützung seitens der Verwaltung Schritt halten.

Kriesel: Wir brauchen einen Wandel in den nächsten Jahren: Dazu gehört eine größere Unterstützung durch mehr Verwaltungsmitarbeiter, ein höheres Budget und mehr eigene Entscheidungskompetenzen.

Die VHS-Veranstaltung am Montag, 14. November, beginnt um 19 Uhr im Rathaus Pasing, Landsberger Straße 486. Die Teilnahme ist gebührenfrei, Anmeldung (Kursnummer P125500) unter Telefon 48 00 66 830.

BA-Chefs im Dialog Dem Dialog mit Bürgern und Fragen von Hallo München stellen sich die Viertel-Chefs Anna Hanusch (Grüne, BA Neuhausen-Nymphenburg), Frieder Vogelsgesang (CSU, Pasing-Obermenzing), Pascal Fuckerieder (SPD, Allach-Untermenzing) und Sebastian Kriesel (CSU, Aubing-Lochhausen-Langwied):

Anna Hanusch ist seit 2009 BA-Mitglied und wurde im Mai 2014 erstmals zur Vorsitzenden gewählt. Seitdem ist sie auch Stadträtin.

Frieder Vogelsgesang sitzt seit 2008 als Mitglied im Gremium und steht ihm seit 2020 vor. Von 2018 bis 2020 war er auch Mitglied des Stadtrats.

Pascal Fuckerieder ist ebenfalls seit 2020 BA-Chef. Als Mitglied trat er 2014 ein.

Sebastian Kriesel wurde 2002 mit 18 Jahren in den BA gewählt. Seit 2014 ist er Vorsitzender des Bürgergremiums.

Für den BA Laim nimmt dessen stellvertretende Vorsitzende Stefanie Stöckle (CSU) an der VHS-Veranstaltung teil.

