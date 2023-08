Biss-Attacke an der Würm: Biber fällt Hund im Münchner Westen an ‒ Besitzerin will vor Gefahr warnen

Auch Kinder in Gefahr?

Auch wenn Fritz' Wunde gut verheilt, will Simone Jacob Tierhalter und Würm- Besucher vor der Biber-Gefahr warnen.

Im Münchner Westen ist ein Hund von einem Biber angefallen und gebissen worden. Die Besitzerin will jetzt Tierhalter und Würm-Besucher vor der Gefahr warnen.

München ‒ Es ging alles blitzschnell: Roman Kuhn warf seinem Hund Fritz einen Ball in die Würm ‒ so wie immer. Nur dass diesmal, kaum wollte sich der 35 Kilo schwere Deutsch-Drahthaar sein Spielzeug schnappen, ein Biber auftauchte und seine Zähne in Fritz‘ linke Schulter bohrte...

Biber-Attacke in München: Hunde-Besitzer verhindert durch beherztes Eingreifen schlimmeres

Geistesgegenwärtig sprang Fritz‘ Herrchen ins Wasser, zog ihn ans Ufer. „Ich vermute, dass mein Mann mit seinem beherzten Sprung Schlimmeres verhindert hat“, erzählt Ehefrau Simone Jacob vom Vorfall. Bei den Obermenzingern sitzt seitdem der Schreck tief. Tief ist auch die faustgroße, u-förmige Wunde, welche die langen Hauer des Bibers hinterließen. Vom Tierarzt sofort versorgt und geklammert verheilt sie nun hoffentlich wieder.

+ Die tiefe Biss-Wunde wurde sofort von einem Tierarzt versorgt. © privat

Doch der Vorfall, der sich nahe der Blutenburg ereignete, lässt Jacob keine Ruhe. „Was, wenn es das nächste Mal eines der vielen an und in der Würm spielenden Kinder trifft?“, fragt sie sich besorgt. Hallo hat beim Referat für Klima und Umwelt (RKU) nachgehakt, ob im Münchner Westen weitere Biber-Übergriffe gemeldet wurden.



Biber-Attacken sind der Polizei bekannt ‒ werden aber nicht gezählt

Gesine Beste vom RKU hat bei ihren Experten nachgefragt: „Unseren Biber-Beratern ist nichts bekannt.“ Zwar werden bei der Pasinger Polizei tatsächlich immer wieder mal Biber-Attacken gemeldet, gezählt werden die Fälle aber nicht.



Dass die Tiere entlang des Flusses im Münchner Westen ihre Bauten haben, weiß man. Doch das RKU verweist darauf, dass Biber in der Regel nur bei Bedrohung so aggressiv reagieren und ihren Bau oder Junge verteidigen. Beste: „Es handelt sich eben um Wildtiere.“

Deshalb seien auch Hinweisschilder, die die Bürger vor der Gefahr warnen, nicht vorgesehen, erklärt sie: „Es wäre besser, nicht auf die Tiere zu verweisen, da sowohl Interessierte im positiven Sinne, aber auch jene, die den Bibern möglicherweise Böses wollen, angelockt würden.“

Rund 100 Biber in München geschützt

Zudem sind die rund 100 Nager im Stadtgebiet geschützt, teilt der Bund Naturschutz mit. Die Entnahme und Tötung ist gesetzlich verboten, das „Bayerische Biber-Management“ untersagt es strikt. Die inzwischen informierten „Würmranger“ wollen das Biber-Problem künftig weiter verfolgen. Und Simone Jacob hofft sehr, dass es keine weiteren Opfer gibt.

