München will das größte regionale Bike-Sharing-System in Deutschland schaffen – und mehr Abstellflächen

Der Münchner Stadtrat beschließt ein regionales Bike-Sharing-System und mehr Abstellflächen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Das neue Leihrad-System in München und Umgebung soll den ÖPNV stärken. In der Stadt soll es auch mehr Abstellflächen für E-Scooter und Fahrräder geben.

München – Die bayerische Landeshauptstadt will mit zahlreichen Nachbarkommunen das größte regionale Bike-Sharing-System in Deutschland schaffen - das städtische Konzept MVG-Rad soll dabei überführt werden.

Zudem soll es künftig mehr Abstellflächen für geteilte Mikromobilitätsangebote wie Leihräder und E-Scooter in München geben. Das hat der Stadtrat in einer Sitzung am Mittwoch beschlossen.

Zum Start sollen München und 40 Kommunen dabei sein. Von mehr als der Hälfte würden bereits verbindliche Beitrittserklärungen vorliegen, heißt es von der Stadtratsfraktion Die Grünen/ Rosa Liste. Fast 40 weitere hätten bereits ihr Interesse an einem späteren Beitritt bekundet.

Das neue regionale Bike-Sharing-System werde ab Mitte 2025 verfügbar sein und den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) stärken. Viel mehr Orte sollen dadurch künftig gut erreichbar sein, auch ohne Auto.

Leihräder stärken den ÖPNV insbesondere auf der sogenannten ersten und letzten Meile. Mit dem Rad zur Bahn oder vom Bahnhof zum Zielort, das verkürzt Reisezeiten insgesamt für viele Menschen enorm. Wir wollen ja Pendlerströme verlagern, sodass mehr Menschen mit Bus und Bahn in die Stadt kommen – davon profitieren übrigens auch die Autofahrer*innen, weil sie wieder mehr fahren können und weniger stehen müssen in unserer Stadt.

Geplant sei, ein einheitliches Leihrad-System aufzubauen, das über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg funktioniert - in München genauso wie in Bad Tölz.

In der Landeshauptstadt selbst sollen mindestens 90 Prozent der Münchner das neue Bike-Sharing-Angebot innerhalb von fünf Minuten erreichen können und die Fahrräder - davon 3.200 mechanische Räder und 2.000 Pedelecs - zur Verfügung gestellt werden. Dafür sollen in der Stadt 675 Standorte aufgebaut werden.

„Ein wichtiger Bestandteil des heutigen Beschlusses sind zudem die geplanten Abstellflächen für Leihfahrräder und E-Tretroller im Stadtgebiet, die für ein besseres Miteinander im Münchner Straßenverkehr sorgen sollen. Vor allem die oft rücksichtslos abgestellten Tretroller sind ein großes Ärgernis und Sicherheitsproblem, das wir mit der Einrichtung der separaten Abstellflächen eindämmen werden,“ erklärt Bürgermeister Dominik Krause (Grüne).

Zeitnah soll die Ausschreibung für den Betrieb und die Bereitstellung der Fahrräder für das gesamte regionale Bike-Sharing-System durchgeführt werden. Die MVG wird im Auftrag des Mobilitätsreferats den Betrieb in der Landeshauptstadt koordinieren, im Verbundraum wird sich die MVV darum kümmern.

Darüber hinaus soll in der Landeshauptstadt München in einer ersten Ausbaustufe ein E-Lastenradsharing-System in 12 Stadtbezirken erprobt sowie ein Ladekonzept für Fahrzeuge der Mikromobilität entwickelt werden.

Um Fahrräder und E-Scooter flächendeckend und gebündelt zur Verfügung stellen zu können, sind das Mobilitätsreferat und Baureferat außerdem damit beauftragt, bis zum Jahr 2026 ein flächendeckendes Netz von Abstellflächen für geteilte Mikromobilitätsangebote zu schaffen.

Dabei werde auf den Erfahrungen des im Jahr 2022 gestarteten Pilotkonzepts solcher Abstellflächen in der Altstadt aufgebaut.

