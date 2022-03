Bildung besser machen und fürs Leben lernen ‒ Projekt „LifeTeachUs“ startet bald an Münchner Schulen

Von: Daniela Borsutzky

Anstatt sich in der Freistunde zu langweilen, sollen Schüler durch das Projekt Lektionen fürs Leben vermittelt bekommen. © Felix Kästle

Unterrichtsausfall nutzen und fürs Leben lernen: Projekt „LifeTeachUs“ startet bald an Münchner Schulen - die Geschichte hinter dem ehrenamtlichen Engagement...

München - Projekttag im letzten Schuljahr von Ludwig Thiede: Eine geflüchtete Frau setzt sich vor die Klasse und erzählt in gebrochenem Englisch eine halbe Stunde ihre tragische Geschichte. Es war nur eine kurze Begegnung – nichts, was auf dem regulären Lehrplan steht – doch hat sie dazu geführt, dass sich Thiede anschließend in einem Flüchtlingsheim engagierte. Dieses Erlebnis, verbunden mit dem Ärger über Unterrichtsausfall, hat den heute 24-Jährigen zu einem Projekt inspiriert, das bald an Münchner Schulen starten soll.

Projekt „LifeTeachUs“: Bei Unterrichtsausfall fürs Leben lernen

Zusammen mit Freunden hat er „LifeTeachUs“ gegründet. Das Konzept: Wenn der Unterricht ausfällt, kommen stattdessen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen ins Klassenzimmer und erzählen von Themen, die sonst in der Schule eher vernachlässigt werden. Es geht um persönliche Lebenswege, berufliche Laufbahnen, soziales Engagement oder die Steuererklärung.

Ob positive Corona-Tests oder wie zuletzt massive Stürme in Bayern – Umstände wie diese verschärfen den Unterrichtsausfall, der wegen Lehrermangel ohnehin besteht. Diesen in konkreten Zahlen zu benennen ist laut Martin Schmid vom Münchner Lehrerverband schwierig: „In die Statistiken fließen auch Substitutionslehrkräfte. Und wenn eine Klasse drei Stunden in die Turnhalle vor einen Film gesetzt wird, zählt das nicht als Ausfall.“

Grundsätzlich sei jedes Engagement, das Schulen unterstütze, begrüßenswert. Das findet auch Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrerverband: „Ein Mensch vor der Klasse, ist besser als kein Mensch.“

Unterrichtsausfall nutzen: Projekt „LifeTeachUs“ startet bald an Münchner Schulen

Die Schwabingerin Franziska Jostock zum Beispiel ist eine der bislang rund 15 ehrenamtlichen „LifeTeacher“. Sie arbeitet im Marketing einer bekannten Luxus-Marke und will mit Schülern über den Umgang mit Sozialen Medien sprechen. Die Kernaussage der 31-Jährigen: „Hinterfragt die Dinge, die ihr bei Instagram und Co. seht.“

Aron Wunderlich wird seine Lektionen digital abhalten, da er als privater Musiklehrer in Berlin arbeitet. Der 33-jährige Pianist möchte „Leidenschaft vermitteln“. Er hat vieles ausprobiert und erst über Umwege zu seinem Beruf gefunden. Auch das ist Teil seiner Botschaft: „Es kommt nicht darauf an, wann man etwas anfängt, sondern dass man es tut.“ Und der Weg dorthin diene zum Erfahrungen sammeln.

Noch befinden sich Thiede und sein Team in Gesprächen mit möglichen Partnerschulen. Wenn alles klappt, wollen sie im April starten.

„LifeTeacher“ oder Partnerschule werden Gemeinsam Bildung besser machen: Wer sich dafür interessiert, Unterrichtsausfall zu reduzieren und gleichzeitig das Bildungsangebot zu erweitern, kann ganz unverbindlich unter www.lifeteachus.org das Kontaktformular ausfüllen. „LifeTeachUs“ kümmert sich um alles Weitere.

