Herrschaftszeiten: Bildungsfestival der Pastinaken in München zur gesellschaftlichen Bedeutung von Zeit

Teilen

Im Feierwerk Farbenladen in München findet im Juli das Bildungsfestival „Herrschaftszeiten“ statt. © Pastinaken

Von Sonntag, 16., bis Samstag, 29. Juli, findet das Bildungsfestival „Herrschaftszeiten“ der Pastinaken im Feierwerk Farbenladen in München statt.

Sendling-Westpark ‒ In welcher Zukunft wollen wir leben? An was erinnern wir uns, was wird vergessen? Und wer bestimmt, wie wir unsere Zeit gestalten? Diesen Fragen können sowohl Jugendliche als auch Erwachsene ab dem Wochenende beim Bildungsfestival „Herrschaftszeiten“ der Pastinaken im Feierwerk Farbenladen nachgehen.

Herrschaftszeiten: Bildungsfestival der Pastinaken im Feierwerk Farbenladen in München

Die Pastinaken sind ein Münchner Netzwerk für politische Bildung. Mit Workshops, Projekten und Fortbildungen besuchen sie Schulen, Jugendzentren, treffen sich mit Lehrkräften und tauschen sich mit Fachleuten aus. Jetzt verwandeln sie von Sonntag, 16., bis Samstag, 29. Juli, den Farbenladen, Hansastraße 31, in eine interaktive Ausstellung.

Der Saal im Erdgeschoss bietet Raum für eine kreative Beschäftigung mit dem Themenkomplex „Zeit ‒ Erinnern ‒ Zukünfte“. Außerdem wird es die Möglichkeit zu einer Auseinandersetzung mit rechtem Terror in München geben. Des Weiteren findet sich dort eine von Künstlern geschaffene Collage zum Thema queere Utopien.

Zehn-Jahres-Ausstellung zum Werdegang der Pastinaken in München

Wer sich für den Werdegang der Pastinaken interessiert, kann im Keller die Zehn-Jahres-Ausstellung besuchen. Dort gibt es zudem interaktive, futuristische Installationen zu den Themenbereichen Science Fiction und Queerness. Das komplette Programm ist kostenlos, teilweise ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos: www.feierwerk.de.

hallo münchen

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.