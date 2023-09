Energie durch Bioabfall: Münchner Stadtrat beschließt neue Verwertungsanlage für Biomüll

Von: Kevin Wenger

Der Stadtrat hat eine neue Bioabfallverwertungsanlage beschlossen. Damit soll die in die Jahre gekommene aktuelle Anlage ersetzt werden. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

München soll eine neue Verwertungsanlage für Bioabfall bekommen. Wo die neue Anlage stehen, wann sie in Betrieb gehen wird...

München ‒ In die Jahre gekommen und am Ende ihrer Laufzeit: so wird die derzeitige Biomüllverwertungsanlage beschrieben. Kein Wunder, dass die Stadt nun eine neue errichten will. Der Stadtrat hat das Vorhaben jüngst beschlossen.

Mit der neuen Anlage soll die Biomüllquote von 30 Kilogramm pro Einwohner auf mindestens das Doppelte angehoben werden. Denn die Anlage soll mit der Verwertung des Abfalls ihren Energiebedarf durch „grünes Erdgas“ komplett selbstständig decken können.

Neue Verwertungsanlage für Biomüll: Ganze Busflotte betreiben?

Stadtrat Christian Smolka zeigt die Vorteile auf: „Mit seiner Bioabfallmenge könnte München theoretisch seine gesamte Busflotte betreiben, wenn die Erfassung und Verwertung ideal ausgestaltet würde.“

Der Bau einer neuen Bioabfallverwertungsanlage mit ambitionierten ökologischen Zielvorgaben ist das Ziel der Stadt und auch Inhalt eines Ausschreibens, das am Donnerstag herausgegeben wurde. Die genaue Technologie bleibt aber vorerst offen, um möglichst viele Unternehmen anzusprechen.

Als Endprodukt soll zertifizierter, für den ökologischen Landbau geeigneter Qualitätskompost entstehen. Die Stadt plant die neue Verwertungsanlage die Deponie Nord-West im Entsorgungspark Freimann. 2028 soll der Betrieb aufgenommen werden.

