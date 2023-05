Wende für Biotopia-Pläne: Bis 2028 kein Tag ohne Museum Mensch und Natur in München ‒ BA fordert Antworten

Von: Ursula Löschau

Teilen

Das Museum Mensch und Natur in München bleibt bis 2028 in den Räumlichkeiten im Schloss. © Ursula Löschau

Wende in den Plänen um das Biotopia-Projekt in München: Der Neubau und die Sanierung des Museums Mensch und Natur soll jetzt in zwei Abschnitten erfolgen. Alle Infos:

Nymphenburg ‒ In den vergangenen zwei Jahren wurde es immer ruhiger um „Biotopia“ in Nymphenburg. Jetzt wird das nicht unumstrittene Projekt umkonzipiert: „Wir packen die Pläne für das Naturkundemuseum Bayern neu an und dabei ist mein Versprechen: Es gibt keinen Tag ohne dieses Museum“, erklärt Bayerns Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume (CSU) auf Hallo-Anfrage.

+++ Naturkundemuseum Biotopia in Schloss Nymphenburg: digitale Präsentation zu den Detailplänen +++

Museum Mensch und Natur in München bleibt bis 2028 in den aktuellen Räumlichkeiten

Das Museum Mensch und Natur werde in den aktuellen Räumlichkeiten im Schloss „bis mindestens 2028“ offen bleiben. „Zeitgleich wollen wir den Weg für einen Ersatzneubau freimachen“, erklärt Blume und betont: „Selbstverständlich fangen wir bei der Neuplanung nicht wieder bei null an. Der hohe Anspruch an das neue Museum, ebenso wie sein herausragender Standort und seine grundsätzliche bauliche Konzeption werden beibehalten.“

Ein Sprecher Blumes ergänzt Hallo gegenüber: „Die bislang in einem Zug geplante Baumaßahme wird dafür geteilt.“ Das Wissenschafts- und Kunstministerium prüfe gerade mit dem Bauministerium und dem Architekten die Pläne. „Es wird versucht, die Kosten einzudämmen und zu entzerren“, sagt er.

Museum Mensch und Natur in München: Die Pläne für den Neubau

Michael Apel, Leiter des Museums Mensch und Natur, konkretisiert: „Der Neubau soll so autark wie möglich sein.“ Dessen Betrieb müsse „unabhängig vom späteren Umbau des Altbaus“ möglich sein. Zudem müssten neue Energiestandards wie CO 2 -Neutralität berücksichtigt werden. „Seit Planungsbeginn gibt es einige neue Vorgaben“, sagt Apel.

Laut Michael Apel, Leiter des Museums Mensch und Natur, soll der Neubau so umgeplant werden, dass der Betrieb unabhängig vom Umbau des Altbaus möglich ist. © Ursula Löschau

Gleichzeitig gehörten Dinge, „die noch vor drei Jahren unaussprechlich waren“, heute zur Normalität. Ein Beispiel: Photovoltaik-Anlagen in denkmalgeschützem Bestand. „Wir machen das auch nicht nur, weil es Vorschrift ist. Sich für diese Belange zu engagieren, liegt in der Natur eines Museums, dessen Schwerpunktthema der Mensch und seine Umwelt ist“, versichert er.

Die Ausstellungen in den Bestandsräumen sollen nun „aktualisiert und mit neuen Elementen gefüllt“ werden, kündigt Apel an. Die Erklärung des Ministers liefere für mindestens fünf Jahre Planungssicherheit. „Einen klaren Zeitraum zu haben, hilft uns sehr bei der Arbeit“, sagt Apel.

Enge Zusammenarbeit zwischen Museum und „Biotopia“-Vorbereitungsteam

Auch bei Reparaturen und Sanierungen, die angesichts der angekündigten Schließung ausgesetzt worden seien, jetzt aber erledigt werden müssten. Dazu gehörten zum Beispiel Arbeiten an der Brand- und Alarmmeldeanlage.

Insgesamt arbeite das Museum bereits intensiv mit dem „Biotopia“-­Vorbereitungsteam zusammen. „Wir haben eng verzahnte Programme gemeinsam mit dem ‚Biotopia Lab‘. Die Resonanz der Besucher dort ist toll“, betont Apel und schwärmt: „Für uns ist das auch ein Labor, in dem wir ausprobieren können, was bei den Leuten gut ankommt.“ Er geht davon aus, dass auch dieses Angebot im Botanischen Institut fortgesetzt wird, bis ein Neubau steht.

Der zuständige Minister erklärt: „Neu ist, dass wir das Beste präsentieren vom Museum Mensch und Natur, von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns und aus dem Biotopia-Konzept. Damit werden nun einige Ausstellungen im Museum Mensch und Natur aktualisiert.“

BA Neuhausen-Nymphenburg stellt kritische Fragen zu den neuen Planungen

Der BA Neuhausen-Nymphenburg zeigte sich über die Entwicklung nach zwei Jahren Ungewissheit jetzt „überrascht und verärgert“. Lediglich der Punkt, dass das Museum Mensch und Natur offen bleibt, wird begrüßt. „Auf welchen Planungsstand fallen wir zurück?“, fragte Viertel-Chefin Anna Hanusch (Grüne).

Wie einige BA-Mitglieder verfolgt und begleitet sie das Projekt seit vielen Jahren. In einem Brief an Minister Blume fordern die Viertelpolitiker nun Antworten: zum neuen Zeitplan, zu Architektur- und Kostenfragen bis hin zur beruflichen Perspektive für das Biotopia-Team. Der BA insistiert, die teils seit sieben Jahren tätigen Fachkräfte auch weiterhin zu beschäftigen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.