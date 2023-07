Münchner Bladenight abgesagt: Keine Störungen des Verkehrs am Abend erwartet

Von: Kevin Wenger

Die Munich Bladenight findet heute Abend definitiv nicht statt. (Symbolbild) © Greencity

Die Munich Bladenight findet am heutigen Montag definitiv nicht statt. Die Ausrichter mussten das Event wegen des Unwetterrisikos absagen.

Update: 13.05 Uhr - Bladenight wegen Unwettergefahr abgesagt

Die Veranstalter haben auf ihrer Webseite nun enttäuschende Nachrichten für alle Rollerskatefans geteilt: Die Bladenight ist offiziell abgesagt.

Grund dafür ist das zu hohe Gewitter- und Regenrisiko. Lange müssen Rollerskater nicht warten - in einer Woche, am 31. Juli, ist die nächste Ausfahrt geplant.

Ursprungsmeldung: 12.30 Uhr

München ‒ Am heutigen Montag, 24. Juli, gibt es in München auf bestimmten Straßen wieder freie Fahrt für Rollerskater. Die traditionelle Munich Bladenight findet am Abend wahrscheinlich wieder statt.

Munich Bladenight: Strecke West wird genutzt

Dabei wird heute die sogenannte „Strecke West“ befahren. Zwischen 21 und 22:30 Uhr werden die Teilnehmer der Ausfahrt auf folgenden Straßen unterwegs sein:

Theresienhöhe - Bavariaring - Bayerstr. - Landsbergerstr. - Friedenheimer Brücke - Notburgastr. - Nördl. Auffahrtsallee - Waisenhausstr. - Baldurstr. - Dachauerstr. - Seidlstr. - Marsstr. - Arnulfstr. - Hackerbrücke

Damit jeder Teilnehmer einen spaßigen und sicheren Abend haben kann, müssen Verkehrsteilnehmer mit Störungen im regulären Verkehrsfluss rechnen. Diese können jeweils bis zu 25 Minuten andauern. Der Verein SkateMunich!, der die Touren ausrichtet, bittet um Verständnis.

Achtung: Wegen unklaren Wetterverhältnissen könnte die Tour auch abgesagt werden. Die Entscheidung des Veranstalters wird Hallo hier veröffentlichen.

