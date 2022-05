Wegen Münchner Blade-Night: Wo am Abend mit Verkehrsstörungen zu rechnen ist

Auf der sogenannten „Weststrecke" der Münchner Blade-Night ist mit Verkehrsstörungen zu rechnen.

Die erste Münchner Blade-Night seit Beginn der Corona-Pandemie findet heute statt. Mit den Rollschuhfahrern kommen auch Verkehrsbehinderungen...

Am heutigen Montag, 09.Mai, findet am Abend zum ersten Mal seit Pandemiebeginn die Münchner Blade-Night statt. Damit ist auch klar: Autofahrer müssen an einigen Orten mit Störungen rechnen.

Verkehrsstörungen durch die Münchner Blade-Night: Diese Straßen sind betroffen

Gemeinsam mit der Münchner Polizei hat der Verein SkateMunich! die Route der Rollschuhfahrer bekanntgegeben: Die Skater werden heute zwischen 21.00 und 22.30 Uhr auf der sogenannten Strecke West fahren.

Das betrifft insbesondere folgende Straßen und Orte:

Theresienhöhe - Bavariaring - Bayerstraße - Hackerbrücke - Marsstraße - Seidlstrasße - Dachauerstraße - Kreuzung Dachauerstraße/Petuelring - Pelkovenstraße - Hanauerstraße

Auf diesen Straßen ist im angegebenen Zeitraum mit Verkehrsbehinderungen zu rechen.

