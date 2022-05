Blade-Night in München am heutigen Montag abgesagt ‒ Keine Störung des Verkehrs aufgrund abgesperrter Route

Die heutige Blade-Night in München ist abgesagt. (Symbolbild) © Bodmer

Die Blade-Night in München findet nach der Corona-Pause wieder statt. Mit den Rollschuhfahrern kommen auch Verkehrsbehinderungen. Für den heutigen Montag wurde sie jedoch abgesagt.

Update: 16. Mai

Heutige Blade-Night in München abgesagt ‒ Keine Störungen des Verkehrs und bei der MVG

Die Blade-Night am heutigen Montag in München ist abgesagt. Das teilte der Veranstalter SkateMunich! in einer Pressemitteilung mit. Grund sei der für heute Abend angekündigte Regen.

Da die Rollschuhfahrer und Skater heute nicht auf den Straße unterwegs sind, kommt es auch zu keinen Verkehrs-Störungen aufgrund der abgesperrten Route. Auch die Linien der MVG fahren wie geplant.

Wegen Münchner Blade-Night: Wo am Abend mit Verkehrsstörungen zu rechnen ist

Erstmeldung: 09. Mai

Am heutigen Montag, 09.Mai, findet am Abend zum ersten Mal seit Pandemiebeginn die Münchner Blade-Night statt. Damit ist auch klar: Autofahrer müssen an einigen Orten mit Störungen rechnen.

Verkehrsstörungen durch die Münchner Blade-Night: Diese Straßen sind betroffen

Gemeinsam mit der Münchner Polizei hat der Verein SkateMunich! die Route der Rollschuhfahrer bekanntgegeben: Die Skater werden heute zwischen 21.00 und 22.30 Uhr auf der sogenannten Strecke West fahren.

Das betrifft insbesondere folgende Straßen und Orte:

Theresienhöhe - Bavariaring - Bayerstraße - Hackerbrücke - Marsstraße - Seidlstrasße - Dachauerstraße - Kreuzung Dachauerstraße/Petuelring - Pelkovenstraße - Hanauerstraße

Auf diesen Straßen ist im angegebenen Zeitraum mit Verkehrsbehinderungen zu rechen.

