Bladenight in München am heutigen Montag: Einschränkungen im Verkehr auf der „Strecke Süd“

Ein letztes Mal im Jahr 2023 findet in München am heutigen Montag die Bladenight statt. © Greencity

Die Bladenight in München findet heute zum letzten Mal im Jahr 2023 statt. Die Veranstalter warnen vor Behinderungen im Verkehr auf der „Strecke Süd“.

München-Süd ‒ Ein letztes Mal dürfen die Münchner am heutigen Montagabend, 11. September, ihre Rollerblades ausführen: Die Bladenight findet circa zwischen 21:00 und 22:30 Uhr statt. Die genauen Uhrzeiten können je nach Vorankommen der Teilnehmer leicht variieren. Durch die Bladenight kommt es in Teilen des Stadtgebiets zu Verkehrsbehinderungen.

Letzte Bladenight in München 2023: Behinderungen im Verkehr auf „Strecke Süd“ – Wiesn-Spezial geplant

Betroffen ist laut Veranstalter, dem Verein „Skatemunich!“, diesmal die „Strecke Süd“. Insbesondere im Bereich Ganghofer Straße – Pfeuferstraße – Baumgartnerstraße – Am Westpark – Hansastraße – Nestroystraße - Zillerstalstraße - Partnachstraße – Sachsenkammstraße – Friedrich-Hebbel-Straße – Höglwörther Straße – Boschetsrieder Straße – Fürstenrieder Straße - Westendstraße – Siegenburger Straße – Landaubogen kommt es zu Einschränkungen.

Die Veranstalter bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Behinderungen können an den jeweiligen Straßenabschnitten bis zu 20 Minuten dauern. Das liegt auch daran, dass die Veranstalter aufgrund des als sehr gut prognostizierten Sommerwetters sehr viele Teilnehmer erwarten.

Die Bladenight findet heute zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Danach wolle man laut Skatemunich „Platz für die Wiesn“ machen. Dafür sei der Plan, in passender Klamotte aufzufahren: „Alle Teilnehmer werden gebeten, in Tracht zu kommen“, heißt es in der Ankündigung zur heutigen Veranstaltung.

