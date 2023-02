Die Planeggerin Karin Stecher-Stepp gibt Leitung des Münchner Blindeninstituts nach 38 Jahren in neue Hände

Von: Ursula Löschau

Karin Stecher-Stepp (re.) und ihre Nachfolgerin Dorit Wiedemann vor der unverwechselbaren bunten Mauer, die den inklusiven Spielplatz des Blindeninstituts umgibt. © Ursula Löschau

Die Planeggerin Karin Stecher-Stepp gibt die Leitung des Münchner Blindeninstituts ab. Wie sie auf ihre Amtszeit blickt und welche Ziele die neue Leiterin hat:

München / Planegg ‒ Im Blindeninstitut München an der Romanstraße geht eine Ära zu Ende: Die Planeggerin Karin Stecher-­Stepp (64) gibt nach 38 Jahren die Leitung an Dorit Wiedemann (46) ab. Deren Ziel lautet: „Ich will für die Schwächsten das Beste herausholen, für sie Teilhabe und Lebensqualität erzeugen, ohne dass ihnen etwas übergestülpt wird.“

Das Institut betreut und fördert aktuell 160 mehrfachbehinderte blinde oder sehbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche in ambulanten und stationären Angeboten in Neuhausen und Solln.



Neue Leiterin für Blindeninstitut: Öffnung zum Viertel als großes Ziel

Als Karin Stecher-Stepp angefangen hat, waren die Wohngruppen, Tagesstätten und Bildungsangebote der Einrichtung auf vier Standorte verteilt und wurden von 65 Kindern genutzt. Zwischendurch gab es bis zu neun Außenstellen von Allach bis Giesing. Ihre erste große Herausforderung bestand ab 1985 darin, das Institut am heutigen Standort in Neuhausen sukzessive unter einem Dach zu vereinen.

„Für uns war es ein Riesengeschenk, mit unseren Kindern in ein urbanes und doch ruhiges Viertel mit guter Verkehrsanbindung zu kommen“, erinnert sie sich. Getoppt wurde dies, als der Marien-Ludwig­-Ferdi­nand-Verein sein Anwesen 2007 an die Blindeninstitutsstiftung übertrug. „Dieses Haus als Heimat für unsere Kinder zu bekommen, ist der größte Glücksfall in meiner Berufskarriere“, freut sich die scheidende Leiterin.

Die Öffnung zum Viertel war ihr stets ein großes Anliegen. Sichtbares Beispiel dafür ist der 2001 eröffnete inklusive Spielplatz, der auch von vielen Gruppen und Familien aus dem Stadtteil genutzt werden kann. Nach der Corona-bedingten Zwangspause soll dies ab Mitte April wieder möglich sein.



Neue Leiterin des Blindeninstituts: Herausforderungen für neue Chefin

Ständige Aufgabe ist und bleibt, sich für bessere Lebens- und Teilhabemöglichkeiten der Betreuten einzusetzen. „Der gesetzliche Rahmen hat sich mehrfach geändert. Es ist komplizierter geworden, aber inhaltlich gibt es für die Kinder mehr Möglichkeiten“, erklärt Stecher-Stepp. Zudem böten der technische Fortschritt und die Digitalisierung viele weitere Optionen. „Das ist für die Kinder die größte Verbesserung im Vergleich zu 1985.“ Zahlreiche Hilfsmittel und Fortbildungskonzepte seien dabei vom Team des Blindeninstituts selbst entwickelt worden. Aktuell arbeiten dort 320 Menschen, 1985 waren es 90.



Für Dorit Wiedemann bleibt die zentrale Frage: „Eine Leistungsgesellschaft wie unsere muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Menschen umgeht, die diese Leistung nicht erbringen können.“ Die 46-Jährige war in den vergangenen vier Jahren geschäftsführende Vorständin von „Neue Wege“, einem freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit in München. Neuhausen kennt sie ebenfalls gut. Dort hat sie mit ihrer Familie bis zum Umzug 2021 nach Schwabing gelebt und mit ihren beiden Kindern den Spielplatz des Blindeninstituts besucht.

