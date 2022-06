Kommentar der Redakteurin - Regularien überprüfen

Blutspenden in München: Zum Aktionstag am Stachus werden die Vorräte knapp

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Mehr als 2000 Blutspenden werden täglich in Bayern gebraucht, etwa 15.000 bundesweit. © dpa/Martin Schutt

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Bundesweit mangelt es aktuell an Blutkonserven - Woran das liegt und worauf Sie achten müssen, um selbst Spender zu werden...

München - Es mangelt an Blut: Aktuell reichen die verfügbaren Vorräte an Konserven bundesweit nur für weniger als zwei Tage, sagt Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Optimal wäre ein Vorlauf von fünf Tagen. Um mehr Menschen zum Spenden zu bewegen und so die Versorgung von Patienten sicherzustellen, finden jedes Jahr um den Weltblutspendetag am 14. Juni Aktionen (s. Kasten) statt. So macht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung am Samstag, 11. Juni, mit einem interaktiven Spiel am Stachus auf das Thema aufmerksam.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Bundesweit sind die Vorräte an Blutkonserven knapp: Woran das liegt und auf was Sie beim Blutspenden achten müssen

„In den vergangenen Wochen waren die Spenden extrem rückläufig“, sagt Nohe. Dass diese jedes Jahr zur Ferienzeit und in den Sommermonaten zurückgehen, sei heikel aber nicht neu. „Dazu kommt derzeit aber, dass der Bedarf aus den Kliniken sehr hoch ist, da zusätzlich zur Rückkehr des Normalbetriebs wegen der Pandemie aufgeschobene Behandlungen nachgeholt werden“, erklärt Nohe. Daher sei es umso wichtiger, mehr Menschen zu motivieren und für die Zukunft als Stammspender zu gewinnen.



Sind die Hürden, um Blut zu spenden, möglicherweise zu hoch? Die Regularien, die von der Bundesärztekammer aufgestellt werden, seien in Deutschland sehr streng – und daher sehr sicher, so Nohe. Doch sie müssten auch regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und Prozesse angepasst werden. Erstspender darf grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 64 Jahren werden. In München kann man beispielsweise im Obergeschoss des Forum Schwanthalerhöhe werktags zwischen 13 und 19 Uhr spenden.

„Statistisch gesehen benötigt jeder Dritte selbst einmal eine Konserve“, betont Nohe. Das meiste Blut werde für chronisch Kranke wie Krebspatienten benötigt. Die Vorteile für den Spendenden: „Natürlich das einzigartige Gefühl, mit einer Sitzung bis zu drei Leben gerettet zu haben.“ Aber auch, dass sein eigenes Blut auf Infektionskrankheiten oder Eisenwert durchgecheckt wird.

#missingtype Die #missingtype-Kampagne der DRK-Blutspendedienste startet ab dem 14. Juni. Dabei verzichten viele Organisationen, Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens in ihren Social-Media Beiträgen auf die Buchstaben A, B und O – stellvertretend für die häufig benötigten Blutgruppen A, B und Null.

Kommentar der Redakteurin - Regularien überprüfen

Bestimmte Personen dürfen vorübergehend oder dauerhaft kein Blut spenden, zum Beispiel wer eine schwere Herz- oder Gefäßkrankheit hat. Eine gewissenhafte Spenderauswahl ist wichtig, um die Gesundheit der Beteiligten zu schützen.

Viele hilfsbereite Menschen sind aber faktisch von der Blutspende ausgeschlossen: Weil sie sexuell „zu“ aktiv sind. Dass Personen mit mehr als zwei Partnern innerhalb von vier Monaten ausgeschlossen werden, zeugt von veralteten Moralvorstellungen. Dass die Richtlinien für homo- und bisexuelle Menschen nochmal strenger sind, erst recht. Wer regelmäßig (das heißt monatlich) einen Joint raucht, darf ebenfalls nicht spenden. Menschen, die hingegen medizinisches Cannabis zu sich nehmen, sind nicht automatisch raus. Ersteres sollte sich spätestens mit einer künftigen Legalisierung von Marihuana ändern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.