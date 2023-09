BMW Park statt Audi Dome: Arena des FC Bayern Basketball in München trägt nun neuen Namen

Von: Benedikt Strobach

Teilen

BMW Park statt Audi Dome: Die Heimspiel-Halle des FC Bayern Basketball in München hat am heutigen Freitag ihren neuen Namen aufs Dach gesetzt bekommen. © Leonie Forth

Der ehemalige Audi Dome in München heißt nun BMW Park. Grund für die Namensänderung der Arena des FC Bayern Basketball ist ein Sponsorenwechsel.

München / Westpark ‒ Wer am heutigen Freitagmorgen im Westpark östlich des Mittleren Rings und nördlich der A96-Auffahrt unterwegs war, dürfte die Arbeiten an der ehemaligen Rudi-Sedlmayr-Halle bemerkt haben. Die Basketball-Spielstätte der Olympischen Sommerspiele von 1972, bisher als Audi Dome von den Korbjäger des FC Bayern München als Heimspiel-Arena genutzt, trägt nämlich nun auch offiziell sichtbar einen neuen Namen: BMW Park.

BMW Park statt Audi Dome in München: Schild an Arena des FC Bayern Basketball offiziell angebracht

Grund für den Namenswechsel, der seit dem 1. Juli offiziell gilt, war ein Wechsel des Auto-Sponsors. Der Vertrag mit Audi war ausgelaufen und nicht verlängert worden. Neuer Partner ist nun der Münchner Autohersteller BMW. Er rüstet die Spieler und das Trainerteam des fünfmaligen deutschen Basketball-Meisters auch mit vollelektrischen Fahrzeugen aus.

Der „Audi Dome“-Schriftzug wurde bereits am 1. Juli entfernt. Der neue heute am Haupteingang in der Größe 4704 x 760 Millimeter „von der Münchner Firma ‚Härter Lichtwerbung‘ montiert“, erklärt ein Sprecher der Firma Bürosüd im Auftrag von BMW auf Hallo-Anfrage. Es stehen auch noch weitere Arbeiten an: „In der kommenden Woche werden drei weitere Wortbildmarken (zwei in der Größe 3713 x 600 Millimeter und einer in der Größe 9284 x 1500 Millimeter) installiert, die rund um die Arena platziert sind.“ Was mit dem alten Schriftzug geschehe, könne der Sprecher jedoch nicht sagen.

Seit der Saison 2011/12 hieß die Halle „Audi Dome“ und wird auch seitdem vom FC Bayern Basketball genutzt. Die neue Partnerschaft mit BMW soll den Münchnern laut Berichten pro Jahr rund fünf Millionen Euro einbringen. Ob BMW plant, mit dem FC Bayern in Zukunft weiter zu verschmelzen und womöglich auch eine Partnerschaft mit den Fußballern einzugehen, ist unklar.

BMW Bark in München: Neben Heimspielen des FC Bayern Basketball auch künftig andere Veranstaltungen möglich

Ab der Saison 2024/2025, wenn der SAP Garden im Olympiapark fertig ist, verfügen die Münchner dann sogar über zwei Heimspiel-Stätten. Da dann deutlich weniger Basketball im BMW Park stattfinden wird, laufen auch Pläne, verschiedene andere Veranstaltungen dort durchzuführen, quasi eine neue Eventhalle zu schaffen. Doch primär soll der Fokus, zumindest bis zur Saison 2029/30 ‒ so lange läuft die Vereinbarung des Vereins mit der Stadt München ‒, in der Halle im Westpark auf Basketball liegen. „Es war und wird immer unser Wohnzimmer bleiben“, kündigte Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball im Juli an.

Die ersten Spiele im neuen BMW Park wird der FC Bayern Basketball übrigens bereits zeitnah absolvieren: Am Wochenende des 16./17. September 2023 findet ein großes Vorbereitungsturnier mit Euroleague-Teams statt. Das erste Heimspiel in der BBL, zugleich die Pflichtspiel-Premiere für den neuen Cheftrainer Pablo Laso, tragen die Münchner am Freitag, 29. September, gegen den MBC aus Weißenfels aus.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.