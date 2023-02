Arabellapark: Neue Klinik will ihre Patienten zur Selbsthilfe anleiten

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Marc Seibolt kümmert sich um den medizinischen Ansatz. © Katrin Hildebrand

Am Arabellapark öffnet eine neue Schmerzklinik. Hier sollen Patienten lernen, mit dem Schmerz selber umgehen zu können und Übungen zur Vorbeugung lernen.

Bogenhausen ‒ Exakte Zahlen gibt es nicht. Geschätzt leiden bis zu 15 Millionen Menschen hierzulande an chronischen Schmerzen. Laut der Deutschen Schmerzliga beeinträchtigt die Krankheit ein Drittel davon stark. Besonders betroffen sind Kopf und Rücken. Am Rosenkavalierplatz 10 hat nun die „Algesiologikum“-Tagesklinik für chronische Fälle eröffnet.

Gegründet wurde die Einrichtung 2008. Die Tagesklinik befand sich zuvor an der Heßstraße in der Maxvorstadt, aber mit weniger Plätzen. Statt wie bisher 20 können in Bogenhausen nun 30 Patienten behandelt werden, egal ob gesetzlich oder privat versichert. „Viele kommen erst nach Jahren des Leidens zu uns“, berichtet Chefarzt Marc Seibolt.



Neue Schmerzklinik am Arabellapark: Probleme mit der Wirbelsäule häufigste Schmerzursache

250 Quadratmeter stehen vor Ort für die Behandlung zur Verfügung. Wer in eine Therapiegruppe möchte, muss sich durch­checken lassen. Beim ersten Termin stellt sich der Patient bei Arzt, Physiotherapeut und Psychologe vor – das Programm zielt auf seelische, körperliche und medikamentöse Behandlung ab. „Die drei Fachleute entwickeln dann einen Plan“, erklärt Seibolt.

Im Übungs- und im Ruheraum (Foto) lernen die Patienten Techniken gegen die Schmerzen. © Katrin Hildebrand

Das Ergebnis ist entweder das Angebot einer mehrwöchigen Intensiv-Therapie in der Tagesklinik, die Aufnahme in eine offene Gruppe für Patienten, die noch nicht wissen, ob sie für die Therapie geeignet sind, oder eine andere Empfehlung. „Wir schicken niemanden ohne Rat hinaus, wie es weitergehen kann.“

Die meisten Patienten sind Mitte 40. Etwa 80 Prozent, schätzt Seibolt, haben Probleme mit der Wirbelsäule. Frauen wagen eher den Schritt in die Therapie. „Bei ihnen ist die Behandlungsbereitschaft höher.“

Klinik-Programm Nur Patienten, die bereits ambulant behandelt worden sind, werden in die Klinik aufgenommen. Seibolt rät: „Gehen Sie über den Hausarzt.“ Die Intensiv-Therapie in der Klinik dauert vier bis sechs Wochen und findet Montag bis Freitag in festen, geschlossenen Gruppen statt. Von vormittags bis etwa 16 Uhr dauern die Einheiten, dann geht’s wieder heim. Vor Ort sollen die Menschen lernen, wie sie die Schmerzen selbst behandeln können. Seibolt erklärt: „Die Physiotherapeuten zeigen den Patienten Übungen, die diese dann eigenständig machen können. Auch zu Hause.“ In der Klinik gibt es zum Üben einen Extra-Raum mit Sprossenwänden, Matten, Bällen und Gymnastikbändern. In einem Ruhezimmer erlernen die Schmerzpatienten Entspannungstechniken. Auch diese sollen sie langfristig alleine für sich zu Hause anwenden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.