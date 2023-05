BA will Wirtshauskultur retten: Gasthof zur Post in Daglfing vor dem Aus

Von: Katrin Hildebrand

Der „Gasthof zur Post“ in Daglfing wird bald in andere Hände gehen. Der bisherige Wirt will aus Altersgründen schließen. © privat

Der Wirt im „Gasthof zur Post“ in Daglfing wird aus Altersgründen aufhören. Somit ist die Zukunft des Wirtshauses unklar - obwohl diese geschützt werden sollen.

Bogenhausen ‒ Seit 1922 sind das Lokal und die Ferienzimmer in Familienbesitz. Und seit 2006 betreibt Erich Pils den „Gasthof zur Post“ in Dagl­fing auch noch ohne festen Pachtvertrag mit einer Brauerei. Nun aber will der 71-Jährige aufhören. Gerade in dem Moment, als die Bogenhauser SPD mit Unterstützung des BA zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur aufruft – und dabei Häuser wie das seine besonders im Blick hat: vom Eigentümer betrieben, ohne Brauereikonzern im Hintergrund.

„Wir fordern eine großzügige Auslegung geltender Bestimmungen“ erklärt Fraktionssprecherin Karin Vetterle. „Ganz schwierig ist es für autarke, private Betriebe ohne finanzstarke Brauerei im Rücken.“ Wenn nämlich ein neuer privater Eigner übernehme, habe er ungeheure Ausgaben. Während für den Vorgängerwirt bei alten Gebäuden noch Bestandsschutz gelte, müssten die neuen Betreiber etwa in Sachen Brandschutz nachrüsten. Das könne teuer werden. Nur große Brauereien seien als Eigentümer in der Lage, das zu finanzieren.



Karin Vetterle © privat

Wirtshaus vor dem Aus: Was kann Stadt tun?

In ihrem Engagement für die Privatbetriebe will die SPD nun von der Stadt wissen, welche Ermessensspielräume diese in solchen Fällen überhaupt habe. Schließlich gehe es um die Bayerische Bauordnung, und die gelte nun mal landesweit, wie Vetterle im Gespräch mit Hallo betont.



Wie dringlich die Lage ist, beweist der Fall „Gasthof zur Post“: Nach über 100 Jahren wird die Wirtschaft von der Familie aufgegeben. „Ich bin jetzt 71 und kann nicht mehr“, berichtet Post-Wirt Erich Pils. Sein Sohn will nicht übernehmen. In wenigen Wochen soll mit dem Familienbetrieb Schluss sein, sehr zum Bedauern der Stammgäste. Für die Wirtschaft an sich gibt es aber noch Hoffnung: Die Post könnte an eine Brauerei gehen. Das zumindest prognostiziert der Wirt. Aktuell ist er in Verhandlungen. Fixe Ergebnisse gebe es aber noch nicht.



Wirtshaus vor dem Aus: Zuschüsse und Kredite

Gegen Wirtshäuser in Brauereihand hat der BA Bogenhausen nichts. Dennoch würde er gerne die wenigen kleinen, privaten, die es noch gibt, erhalten. Um solchen Betrieben bei einer Übernahme den Umgang mit Brandschutzvorkehrungen und andere Sanierungsmaßnahmen zu erleichtern, schlägt Vetterle vor: „Es wäre gut, wenn die Umbauten nicht sofort geschehen müssten, sondern nach und nach. Auch die Finanzierung könnte man peu à peu abwickeln.“ Vetterle ist bereits in Gesprächen mit dem Stadtrat.



Ursula Zimmermann, Geschäftsführerin des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) sagt: „Es ist wichtig, den Bestand bereits etablierter Wirtshäuser zu sichern, selbst wenn sie von anderen Betreibern übernommen werden.“ Der VEBWK fordert Zuschüsse zur Bestandssicherung einzuführen sowie unbürokratische Kreditprogramme.

