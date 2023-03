Stadt will Gewerbeband in Steinhausen entwickeln ‒ Viertelpolitik zweifelt an Potenzial und befürchtet den Verkehrskollaps

Von: Katrin Hildebrand

Eine „bescheidene Randlage“ attestiert Robert Brannekämper dem Gewerbeband in Steinhausen. © Katrin Hildebrand

Die Stadt will das Gewerbegebiet Steinhausen längerfristig entwickeln, trifft beim zuständigen BA aber auf viele Zweifler. Woran gezweifelt wird...

Bogenhausen ‒ Der Bereich erstreckt sich nördlich der Bahn, vom Vogelweideplatz bis zur Daglfinger Kurve. Das Gewerbegebiet Steinhausen ist ein Sammelsurium an Abfall-, Werkstoff- und Logistikbetrieben, Büros, Hotels und Händlern. Das Rathaus will es nun langfristig entwickeln. Der BA Bogenhausen steht dem Projekt mit gemischten Gefühlen gegenüber. Eine Stellungnahme will er erst in der kommenden Sitzung am Dienstag, 25. April, abgeben.

„Die Flächen sollen effizienter genutzt werden“, erklärte Julia Krug vom Planungsreferat dem Unterausschuss (UA) Stadtplanung des BA. Neue Firmen sollen dazukommen. So ist im Gespräch, verschiedene Gewerbearten in einem Gebäude unterzubringen: unten Produktion, oben Büros. „Ziel ist, das vorhandene einfachere Gewerbe am Standort zu stärken“, erklärt Planungsreferatssprecher Thorsten Vogel gegenüber Hallo. Ergänzt werden soll es durch moderne Betriebe.



Vor Ort will die Stadt in den kommenden Jahren nicht nur Digitalisierung und klimaschützende Maßnahmen vorantreiben, sondern auch eine eigene Identität für das Areal schaffen – mit verbindendem Grünband zum Aufenthalt sowie Fuß- und Radwegen. Eventuell sollen auch die Betriebe untereinander besser vernetzt werden.



Entwicklung des Gewerbegebiets Steinhausen: Angst vor Verkehrschaos groß

Ein Problem dabei ist die Verkehrsanbindung. „Sie ist nicht auf dem Stand, den wir uns wünschen würden“, gab Lena Sterzer vom Mobilitätsreferat zu. Zwar bestehe ein guter Anschluss an die Autobahn. Lieferanten müssten nicht durch Wohngebiete fahren. Dafür sei die Truderinger Straße hoffnungslos überlastet. Auch beim öffentlichen Verkehr gebe es Probleme. Zwar fahre die Tram bis Berg am Laim, doch: „Östlich der Hultschiner Straße sieht es ganz schlecht aus.“



Der UA-Vorsitzende Robert Brannekämper (CSU) meinte: „Für mich ist das Resteverwertung. Der Standort ist ein Glasscherbenviertel in bescheidener Randlage. Dort könnte man auch den ,Tatort‘ drehen. Niemand will da tot überm Zaun hängen.“ Samuel Moser (Grüne) kritisierte, es lägen zu wenig Zahlen vor, um über die Zukunft des Areals entscheiden zu können. Fraktionskollegin Petra Cockrell meinte: „Ich kriege Bauchschmerzen angesichts der drohenden Verkehrsbelastung.“ Im April wird erneut darüber debattiert.

Robert Brannekämper © privat

