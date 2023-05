Die Kulturtage in Bogenhausen stehen mit einem spannenden Programm in den Startlöchern

Beim Improtheater „Kuschel&Tier“ treten zahlreiche süße Figuren auf. © Lorenzo Perone

Bei den Kulturtagen Bogenhausen ist für Groß und Klein eine Menge geboten - vom Impro-Theater bis zur Kunstausstellung. Weitere Infos zum Programm:

Bogenhausen ‒ Am kommenden Wochenende ist viel geboten: Mit insgesamt 175 Veranstaltungen wartet bei den Kulturtagen Bogenhausen ein abwechslungsreichen Programm auf die Viertelbewohner. Dazu lädt das Kulturreferat bei freiem Eintritt von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai, ein.

„Die Kulturtage sind ein Festival für alle. Der Zugang zu den Angeboten soll für Besucher möglichst niederschwellig gestaltet sein“, sagt Luzia Huber-Hedberg vom Kulturreferat. Deshalb kosten die Veranstaltungen keinen Eintritt. Im Sinne der Barrierefreiheit bietet das Referat für hör- und sehgeschädigte Menschen mobile Induktionsschleifen zum Ausleihen an.

Das sind spezielle Geräte, mit denen man etwa akustische Signale verstärken kann, damit auch beeinträchtigte Menschen in den Genuss von Kultur kommen. Für Sehgeschädigte stehen auch besondere Sitzplätze bereit.



Kulturtage Bogenhausen: Infos zum Programm

Beim Programm sind sowohl Einzelkünstler als auch Gruppen, Vereine und Einrichtungen aus dem Stadtteil vertreten. „Ich schätze das beeindruckende Engagement der einzelnen Künstler sehr und finde es toll, dass wieder so viele dabei sind“, betont Huber-Hedberg.



So findet am Freitag, 5. Mai, ab 17 Uhr im Nachbarschaftstreff der Postbaugenossenschaft an der Ruth-Drexel-Straße 105-111 das Improtheater „Kuschel&Tier“ für Kinder von fünf bis zehn Jahren statt. Wer eine Ausstellung besuchen möchte, kann dies zum Beispiel in einer Villa an der Possartstraße 33. Dort präsentiert die Künstlergruppe „BoArt“ von Samstag, 6. Mai, bis Dienstag, 16. Mai, Werke unter dem Motto „Wandel“. Auch am Festplatz vor dem Cosimabad ist viel geboten. Am Samstag, 6. Mai, gibt es den ganzen Tag ein Bühnenprogramm für Groß und Klein mit Infomarkt und Mitmachaktionen.

Rundfahrten, Aktionen und Kunst Egal ob Jung oder Alt, bei den Kulturtagen in Bogenhausen ist für jeden etwas dabei. So lädt der interkulturelle Gemeinschaftsgarten „Grünstreifen“ am Samstag, 6. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Bürgerpark Oberföhring, Oberföhringer Straße 156, zu einem offenen Mitmachprogramm ein. Ein besonderes Familienkonzert wird mit dem Orgelmärchen „Die Kirschin Elfriede“ in der Dreieinigkeitskirche Bogenhausen an der Wehrlestraße 8 präsentiert. Es startet am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr. Außerdem erhalten Gäste während der Kulturtage freien Eintritt in das Museum Villa Stuck an der Prinzregentenstraße 60. Wie schon bei früheren Festivals finden auch diesmal Rundfahrten im historischen Linienbus statt. Das komplette Programm und weitere Informationen gibt es unter www.kulturtage-muenchen.de.

Patricia Stücher

