Bogenhausen plant zwei Open-Air-Bühnen, über 15 Ausstellungen, circa 20 Rundgänge und -fahrten

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Alma Honal (re.) und Katharina Kubsch treten als „Cut & Soul“ bei den Kulturtagen auf. © Cut & Soul

Anfang Mai werden in Bogenhausen erstmals seit 2014 wieder Kulturtage stattfinden. Dazu werden zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Rundfahrten geplant:

Bogenhausen ‒ Seit 2014 ist nichts mehr passiert. Damals fanden die letzten Kulturtage im Bezirk statt. Zwar hätte der BA gerne bald danach erneut dazu eingeladen. Doch erst nach neun Jahren ist Bogenhausen nun wieder an der Reihe. Das Spektakel wird beachtlich. „Es ist ein sehr umfangreiches Programm“, sagt Gitti Fait vom Kulturreferat im Gespräch mit Hallo. Die Kulturtage 2023 dauern von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai.

Eigentlich war angedacht, nur eine Musik- und Showbühne zu errichten – auf dem Platz vor dem Cosimabad. Wegen der großen Nachfrage seitens der lokalen Künstler, Kreativen und Vereine gibt es nun jedoch noch einen zweiten Auftrittsort. Dieser liegt vor der Städtischen Sing- und Musikschule an der Neuberghauser Straße 11. „Von der Musikschule selbst kamen schon viele Anmeldungen rein“, erklärt Fait. „Die hätten wir vorm Cosimabad nicht mehr alle untergebracht.“ Deswegen gibt es nun zwei Open-Air-Tage.



Kulturtage Bogenhausen: Zahlreiche Ausstellungen und Rundfahrten geplant

Am Samstag, 6. Mai, findet am Eck Cosima-/Engl­schalkinger Straße von vormittags bis in den Abend hinein ein umfangreiches Programm statt. Von der Taekwondo-Show und Tanzeinlagen über Chorgesang bis hin zu Dudelsack- und Rockmusik ist vieles im Programm. Am Sonntag, 7. Mai, geht das Freiluftangebot dann vor der Musikschule weiter. Passend zum Ort reiht sich Konzert an Konzert. Am Nachmittag gibt es zusätzlich ein künstlerisch-kreatives Angebot für Kinder.



Bei den Kulturtagen dabei ist auch das Ehepaar Alma und Matthias Honal. Allerdings nicht zusammen. Bassist Matthias wird am Samstag mit den „Skiffle Skeletons“ als Headliner vor dem Cosimabad auftreten. Seine Frau Alma wiederum ist am Sonntag mit ihrer Kollegin Katharina Kubsch als Duo „Cut & Soul“ vor der Musikschule aktiv. „Mein Mann und ich waren schon vor neun Jahren beim Festival dabei, ebenfalls mit beiden Bands“, erinnert sich die Gitarristin gegenüber Hallo.



Rund um die beiden Hauptveranstaltungen gruppieren sich über 15 Ausstellungen. Daneben können Interessierte an etwa 20 Führungen und Rundfahrten teilnehmen. „Wir bräuchten eigentlich eine ganze Stadtteilwoche“, meinte Marko Poggenpohl (SPD), Vorsitzender des Unterausschusses Kultur im BA Bogenhausen, scherzhaft bei der Vorstellung des Programms in der Stadtteilbibliothek. „Bei diesem Angebot ist für jeden etwas dabei.“ Ab Mitte April sollen 30 000 bis 40 000 Flyer im Bezirk ausgelegt werden. Außerdem hängt das Programm in den BA-Schaukästen aus.

Rundfahrten mit einem altem Bus sind auch möglich. © Nord-Ost-Kulturverein

Nostalgie-Fahrt Zur Oldie-Bus-Tour lädt etwa die „Nordostkultur“. Alle Termine gibt es ab Mitte Februar unter www.nordostkultur-muenchen.de. Eine Anmeldung ist nötig per E-Mail an veranstaltung@nordostkultur-muenchen.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.