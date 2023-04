Bogenhausen bekommt Schrank gegen Lebensmittelverschwendung

Die Initaiatorinnen erhoffen sich eine rege Nutzung des Regals. © Katrin Hildebrand

In Bogenhausen soll nun ein Schrank gegen Lebensmittelverschwendung helfen. Was sich die Initiatorinnen erhoffen, wie man das Angebot nutzen kann:

Bogenhausen ‒ Lebensmittelschränke gibt es mittlerweile in vielen Vierteln der Stadt. Der Bogenhauserin Gabriele Lukschik fehlte jedoch so ein Konzept in ihrem Stadtteil. Deshalb realisierte sie ein entsprechendes Holzregal mit Unterstützung einfach selbst. Am Donnerstag, 20. April, wird dieses nun beim Quartiersmanagement des Prinz-Eugen-Parks am Maria-Nindl-Platz 6 eröffnet.

„Es werden immer noch viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen, daher habe ich mir privat Informationen zur Gestaltung eines Lebensmittelschrankes geholt“, erklärt Lukschik. Unterstützung hat sie dabei vom Verein Foodsharing bekommen. Für einen passenden Standort hat sie sich an die Genossenschaft für Quartiersorganisation gewandt. Und der Vorstand um Lisa Schäfer fand es eine gute Idee. „Wir haben hier die passenden Räume, sind eine gute Anlaufstelle und können dadurch auch noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen“, sagt Schäfer.



Initiatorin Gabriele Lukschik (re.) und Lisa Schäfer vom Qualitätsmanagement hoffen auf viele Bürger, die mit dem Schrank Lebensmittel tauschen wollen. © Katrin Hildebrand

Foodsharing-Schrank für Bogenhausen: 24 Stunden zugänglich

Das Holzregal, welches von einer Freundin von Lukschik entworfen und gespendet wurde, wird auf der Nordseite des Gebäudes aufgestellt und ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Dort gibt es eine Überdachung. In das Regal werden Plastikboxen gestellt, in welche Bürger Waren legen können. Im Gegenzug kann jeder Spender mitnehmen, was er braucht. „Es ist ein Geben und Nehmen, wobei das Mindesthaltbarkeitsdatum egal ist und auch überschritten werden darf“, sagt Lukschik. Allerdings: Gekühlte Waren wird es nicht geben. „Ein Kühlschrank ist vorerst nicht geplant, man weiß aber nie, wie es sich entwickelt“, betont die 60-Jährige.



Was ihr noch wichtig ist: Der Lebensmittelschrank ist eine private Initiative. Man wolle erstmal mit keinen Supermärkten oder Lebensmittelgeschäften zusammenarbeiten. Der Grund: Der Platz ist beschränkt. Für die Eröffnung habe Lukschik aber bereits selbst ein paar Lebensmittel gesammelt.

Patricia Stücher

