Schutz vorm Krieg in ehemaligem Hotel ‒ Oberbayerische Regierung eröffnet neue Unterkunft

Von: Katrin Hildebrand

In dem ehemaligen Hotelgebäude an der Musenbergstraße eröffnet ein neues Ankerzentrum für Geflüchtete. © Regierung Oberbayern

In Johanneskirchen eröffnet in einem ehemaligen Hotel an der Musenbergstraße ein neues Ankerzentrum mit Unterkünften für aus der Ukraine geflüchtete Familien.

Bogenhausen - Es gibt noch Online-Gästebewertungen aus dem Jahr 2019. Damals war das neue Gebäude für Asylsuchende an der Musenbergstraße 25–27 noch ein Hotel der Rezidor Gruppe. Ab sofort will die Regierung von Oberbayern dort bis zu 340 Personen unterbringen – überwiegend geflüchtete Familien. Regierungspräsident Konrad Schober verspricht „eine eigene Kinderbetreuung in der Unterkunft und gut erreichbare schulische Einrichtungen“.

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine: Unterkünfte für Familien in ehemaligem Hotel

Die Behörde hat den Bau für 15 Jahre angemietet. Den Eigentümer wollte sie auf Nachfrage nicht nennen. Das Haus bietet 10.600 Quadratmeter Fläche, darunter 104 Drei-Bett-Räume mit der Möglichkeit eines zusätzlichen Schlafplatzes, zehn Zweibett- sowie 16 Sechsbettzimmer. Zu jedem Quartier gehört jeweils ein Bad mit WC.

Wegen des Familienschwerpunkts gibt es Spielflächen für Kinder und Jugendliche. Einige befinden sich im Gebäude, andere im Außenbereich. Dort steht unter anderem ein Ballspielplatz zur Verfügung. „Die Einrichtung soll als ein spezielles Ankerzentrum dienen, unter anderem für Menschen, die in den normalen, sehr großen Erstaufnahme-Zentren besonders bedroht und gefährdet sind“, sagt Florian Ring (CSU), BA-Chef in Bogenhausen.

