Obwohl sie günstiger sind: Stadt München lehnt Touch-Panels statt Whiteboards im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium ab - Rektor enttäuscht

Von: Katrin Hildebrand

Drucken Teilen

Ein Whiteboard kann beschriftet werden und digitale Inhalte anzeigen. © dpa/Julian Stratenschulte

Der Rektor eines Gymnasiums ist alles andere als erfreut: Touch-Panels wollte er für seine neue Schule doch die Stadt lehnte das ab - obwohl sie billiger wären...

Bogenhausen ‒ Uwe Barfknecht hat den BA eingeschaltet. Der Leiter des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (WHG) im Arabellapark ärgert sich darüber, dass seine Schule ihre gewünschten Lernmittel nicht erhält. Für den Neubau des „Hausenstein“ am Salzsenderweg, der im Herbst 2024 bezogen werden soll, hat das Kollegium interaktive Touch-Panels gefordert. Doch das Referat für Bildung und Sport (RBS) scheint den Wunsch auszubremsen und klassische Whiteboards zu bevorzugen. In seiner jüngsten Sitzung stellte sich der BA hinter die Schule.

Ein Touch-Panel ist selbst ein Computer und effektiver, findet Uwe Barfknecht. © Felix Hörhager

„Ich weiß nicht, warum das so unflexibel gehandhabt wird“, klagt Barfknecht im Gespräch mit Hallo. „An vielen Schulen wie etwa im Kreis Erding ist das Touch-Panel bereits die Gegenwart – und es wird die Zukunft sein.“ Das Kollegium habe sich in einer Abstimmung zu 98 Prozent dafür entschieden. Die entsprechende Dienststelle im RBS allerdings stelle sich bisher quer.

Dabei sehe eine Stadtratsvorlage vor, dass jede Schule selbst entscheiden könne. Darauf beruft sich nun das WHG. Doch: Trotz des Versuchs, ein klärendes Gespräch zu führen, habe die Abteilung „Medienpädagogische Steuerung“ die Panels nicht freigegeben. Und das, obwohl sie günstiger seien als Whiteboards. „Es gibt derzeit keine Möglichkeit für uns, interaktive Touch-Panels über die Stadt zu bestellen“, erklärt Barfknecht. Doch dränge die Zeit. Der neue Gymnasiumsbau sei bald fertig.

Erding ist Vorreiter

Der Landkreis Erding hat sich schon vor zwei Jahren für die Panels stark gemacht. Wie ein Sprecher auf Hallo-Anfrage mitteilt, seien bislang drei weiterführende Schulen umgestellt worden: In München dagegen gibt es derzeit nur einen Pilotversuch am Neuhauser Rupprecht-Gymnasium. „Die Landeshauptstadt sowie das RBS sind bestrebt, den Einsatz interaktiver Touchpanels an städtischen Schulen zu ermöglichen“, erklärt Sprecherin Corinna Kreiler. Das Referat erachte den Ausbau der Geräte sogar für erstrebenswert. Warum das WHG dennoch keine Zusage erhält?

Darauf geht das RBS nicht ein. BA-Chef Florian Ring (CSU) konnte über diese Frage in der BA-Sitzung nur spekulieren: „Teile der Verwaltung sind dafür wohl sehr aufgeschlossen, die höheren Instanzen dagegen weniger.“ Schließlich entschloss sich der BA dazu, in einem Brief an den Stadtschulrat daran zu erinnern, dass das WHG laut Stadtrat selbst entscheiden dürfe, welche Geräte es wolle.

Whiteboard gegen Touch-Panel Beide Geräte befinden sich ganz vorn im Klassenzimmer als digitale Tafel, sodass die Schüler direkt darauf schauen können. Beide ermöglichen den Einsatz weiterer digitaler Geräte. Das Touch-Panel allerdings ist selbst eine Art Computer, funktioniert wie ein Tablet und ermöglicht den Einsatz interaktiver Apps. Es kann sich über das WLAN mit dem Rechner des jeweiligen Lehrers verbinden. In diesem Fall benötigen die Klassenzimmer keinen zusätzlichen fest installierten Raum-Computer mehr. Das Whiteboard wiederum ist selbst kein Rechner, sondern nur eine Anzeigefläche. Es kann aber mit einem im Klassenzimmer befindlichen Computer vernetzt werden und dessen Inhalte groß zeigen. Mit dem Computer wiederum kann dann der Rechner des jeweiligen Lehrers verbunden werden. Barfknecht erklärt: „In diesem Fall braucht es aktuell also ein digitales Gerät mehr als beim Touchpanel – das sind dann bei rund 60 Klassenzimmern gleich mal 60 Rechner mehr, die finanziert und gewartet werden müssten.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.