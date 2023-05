Verkehr am Prinz-Eugen-Park: Zeitbegrenzungen fürs Parken?

Mobilitätsstrategie am Prinz-Eugen-Park geht auf ‒ Probleme nur beim Parken unter der Erde

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Viele Autos stehen an der Jörg-Hube-Straße – während Garagenplätze leer bleiben. Mara Roth wünscht sich darum, wie viele im Quartier, eine zeitliche Park-Begrenzung. © Romy Ebert-Adeikis

Das Mobilitätskonzept am Prinz-Eugen-Park kann als großer Erfolg angesehen werden. Nur einen Haken an der Parksituation gibt es. Wie diese verbessert werden kann:

Bogenhausen ‒ Wie steuert man den Verkehr im neuen Quartier? Bei der Entwicklung des Prinz-Eugen-Parks war das eine zentrale Frage. Die Idee: eine Mobilitätszentrale, die Carsharing und Lastenräder anbietet, um Alternativen zum eigenen Auto zu schaffen. Und viele Tiefgaragenplätze, um die Straßen möglichst frei zu halten.

Vieles davon funktioniert, wie eine Verkehrszählung zeigt, deren Ergebnisse in der jüngsten Bezirksausschusssitzung Thema waren. Wurden vor Baubeginn noch 8800 motorisierte Fahrzeugbewegungen pro Tag in und aus dem Quartier prognostiziert, waren es bei der Erhebung im vergangenen November lediglich 4500.

Verkehr am Prinz-Eugen-Park: Deutlich mehr Radl-Verkehr

Stattdessen wurden deutlich mehr Rad-Fahrten beobachtet. „Das Mobilitätskonzept ist eigentlich gut gelungen“, berichtet Mara Roth von der Quartiersgenossenschaft GeQo. „Unsere Lastenräder werden super angenommen. Einige Leute haben mit dem Einzug ins Quartier sogar ihr Auto verkauft.“



Einziger Wermutstropfen: „Aktuell werden viele Autos in den Quartiersstraßen geparkt, obwohl es über 50 unvermietete Stellplätze unter den Gebäuden gibt“, sagt Christian Stupka, der das Mobilitätskonzept mitentwickelt hat. „Es gibt eben Leute, die aus Bequemlichkeit immer mal wieder nicht in die Tiefgarage fahren oder aus Kostengründen dort keinen Stellplatz anmieten.“ 80 bis 120 Euro kostet die Tiefgaragenmiete im Quartier. Ein weiterer Grund: Manche Haushalte hätten mehr als ein Auto – und nur einen Stellplatz.



Verkehr am Prinz-Eugen-Park: Zeitbegrenzungen fürs Parken?

Was das für Folgen haben kann, zeige sich etwa in der Jörg-Hube-Straße: Trotz Verbotsschildern stehen dort Fahrzeuge vor Ausfahrten oder auf einer Pflasterfläche mitten in der Wendeschleife. „Viele Anwohner wollen eigentlich das Parken auf der Häuserseite ganz abschaffen“, erklärt Mara Roth beim Rundgang durchs Quartier.

Auch auf der Wendeschleife der Jörg-Hube-Straße parken manchmal Autos. © Romy Ebert-Adeikis

Vor allem möchte man das oberirdische Parken zeitlich begrenzen. „Im Domagkpark und am Ackermannbogen hat die Stadt dies längst eingeführt. Von einem Tag auf den anderen war dort die Situation auf den Quartiersstraßen entspannt“, betont Stupka.

Das Mobilitätsreferat der Stadt erklärt auf Anfrage, dass gerade eine Vorlage für den Stadtrat vorbereitet wird, die sich mit der Teilstrategie „Management des öffentlichen Straßenraums“ beschäftigt und sich unter anderem am Domagkpark orientiert. Wann der Stadtrat darüber diskutieren wird, könne noch nicht gesagt werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.