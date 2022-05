Seltenes Ereignis in München: Im Botanischen Garten blüht eine Agave ‒ Blütenstand kann sieben Meter erreichen

Von: Jonas Hönle

Eine Agave marmorata blüht im Großen Kakteenhaus des Botanischen Gartens München-Nymphenburg © Robert Haas

Agaven werden oft als „Jahrhundertpflanzen“ bezeichnet. Im Kakteen-Haus im Botanischen Garten München-Nymphenburg können Besucher sich nun kurz an der seltenen Blüte erfreuen.

Die letzten Wochen waren für die Mitarbeiter des Botanischen Garten München-Nymphenburg spannend. Denn erst mit der Blüte konnten sie eindeutig bestimmen, um was für eine Pflanze es sich am Eingang des Kakteen- und Sukkulentenhauses handelt.

Nun steht fest, was zuvor noch vermutet wurde: Eine Agave marmorata blüht im Großen Kakteen-Haus. Ihr Blütenstand kann eine Gesamthöhe von fünf bis sieben Metern erreichen. An dem seltenen Ereignis können sich nun Besucher sowie die Mitarbeiter erfreuen.

„Aktuell bildet eine Agave marmorata in unserem großen Kakteen-Haus ihren gelben Blütenstand aus. Das Besondere dabei: Wenn Agaven blühen, stecken sie all ihre Energie in das Blüten-Wachstum und sterben dann ab, so ist das jedenfalls bei den meisten Arten“, erklärt Dr. Thibaud Messerschmid, Kurator am Botanischen Garten in München-Nymphenburg.

Der Blütenstand einer Agave marmorata kann eine Höhe von bis zu sieben Metern erreichen. © Robert Haas

Agaven zeichnen sich durch ihre langen Rosettenblätter mit scharf gezähntem Blattrand aus. Nicht zu verwechseln sind Agaven mit Aloen, beispielsweise der Aloe vera. Während eine Aloe-Pflanze meist jedes Jahr blüht, kommt eine Agavenrosette meist nur ein einziges Mal zur Blüte.

Weil kultivierte Pflanzen dazu teils sehr lange brauchen, werden Agaven oft als „Jahrhundertpflanzen“ betitelt.

Nach der Blüte gehe es für die Pflanze dann aber schnell zu Ende. Franziska Berger, Revierleiterin im Bereich der Kakteen und Sukkulenten, wird von der Mutterpflanze noch einen Ableger – ein sogenanntes „Kindel“ – nehmen. So lässt sich doch noch eine nächste Generation nachziehen.

Agave - Eine „edle“ Pflanze Der Name Agave leitet sich vom griechischen Wort „agauós“ ab, was edel, prachtvoll oder erhaben bedeutet. In trockenen Gebieten stellen sie wichtige Nutzpflanzen dar. So können aus ihren Blättern robuste Fasern gewonnen werden, in Mexico werden Agaven aber auch zu alkoholischen Getränken, wie Mezcal, Tequila und Pulque, einer Art Bier, verarbeitet.

Zu sehen ist die blühende Agave marmorata täglich von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Großen Kakteenhaus des Botanischen Garten München-Nymphenburg.

