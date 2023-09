Mehrere Brände in Aubing: Münchner Polizei schließt Zusammenhang nicht aus

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

In der vergangenen Woche wurden in Aubing an vier verschiedenen Stellen Brände gelegt. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

In der vergangenen Woche wurden in Aubing an vier verschiedenen Stellen Brände gelegt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

München / Aubing ‒ In der Zeit von Dienstag, 5. September, bis Donnerstag, 7. September wurden in Aubing an vier verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Laut Polizei ist dabei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte man drei lichterloh brennende Wertstoffcontainer bemerkt. Dazu wiesen sowohl ein Altkleidercontainer als auch ein Verkehrszeichen an der Grabenfleckstraße Ecke Altostraße Beschädigungen durch ein Feuer auf.

Mehrere Brände in Aubing: Münchner Polizei schließt Zusammenhang nicht aus

Am Donnerstag kam es am frühen Morgen zwischen 4:00 Uhr und 4:40 Uhr zu drei Bränden an Mülltonnen in der Altostraße und in der Eichenauer Straße, berichtet die Polizei. Die Feuer wurden mutwillig gelegt.

Alle Brände wurden von der Münchner Feuerwehr gelöscht. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grabenfleckstraße, Altostraße, Eichenauer Straße, Wildenrother Straße und Gotzmannstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.