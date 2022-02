Brand in Autowerkstatt in München: Hoher Sachschaden und Straßensperrung

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Eine Stunde lang kämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Brand in der Autowerkstatt in München. © Berufsfeuerwehr München

In einer Autowerkstatt in München ist es am Wochenende zu einem Brand gekommen. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in der Albert-Roßhaupter-Straße sind am Samstagnachmittag zwei Männer leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Brand in Autowerkstatt in München: Hoher Sachschaden und Straßensperrung - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Gleich mehrere Notrufe waren zuvor bei Feuerwehr und Polizei wegen des Brands eingegangen. Vor Ort war schnell klar, dass das Feuer in einem abgeschotteten Arbeitsraum in der Werkstatt ausgebrochen war. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden offenbar Arbeitsprozesse nicht richtig ausgeführt, was in dem Brand resultierte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohnenden angewiesen, ihre Fenster geschlossen zu halten. Viele der über der Werkstatt befindlichen Wohnungen waren laut Feuerwehr „stark gefährdet“. Deswegen wurde neben dem Löschangriff auch der Kontrolle der Wohnungen ein hoher Stellenwert gegeben. Insgesamt 23 davon wurden - teils mit Schlüsseln, teils mit Gewalt - von den Einsatzkräften geöffnet.

Etwa eine Stunde dauerte der Löschangriff der Feuerwehr. Eine Hebebühne und verschiedene Gasflaschen erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, konzentrierte man sich auf die Suche nach versteckten Glutnestern.

Während der Löscharbeiten musste die Albert-Roßhaupter-Straße zwischen Partnach- und Luise-Kiesselbach-Platz vollständig gesperrt werden. Der Sachschaden wird von auf knapp 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.

Quelle: www.hallo-muenchen.de