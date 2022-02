Brand am U-Bahnhof Fürstenried West: Feuerwehr-Einsatz am frühen Sonntag ‒ Imbiss steht in Flammen

Von: Jonas Hönle

Imbiss am U-Bahnhof Fürstenried West in Vollbrand. © Berufsfeuerwehr

Bei einem Brand-Einsatz am U-Bahnhof Fürstenried West musste die Feuerwehr München einen Imbiss löschen - Dieser stand am frühen Sonntag lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr München wurde am frühen Sonntag wegen Rauch im U-Bahnhof Fürstenried West alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Brand im Untergeschoss, sondern um einen in Flammen stehenden Imbiss an der Oberfläche handelte.

Wie die Feuerwehr berichtet, brannte der Stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits lichterloh.

Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Forstenried wurde der Brand gelöscht. Zudem wurde der U-Bahnhof kontrolliert und mit einer Wärmekamera nach Glutnestern gesucht. Bei dem Einsatz mussten auch drei Gasflaschen in Sicherheit gebracht und abgekühlt werden.

Bei dem Einsatz wurde keine Person verletzt. Zur Schadenshöhe kann von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei München ermittelt zur genauen Brandursache.

