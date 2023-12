Container-Brand mit hoher Rauchschwade in München: Feuerwehr muss Spielzeug-Lager löschen

Von: Benedikt Strobach

Ein brennender Container in der Ackermannstraße hat am Freitagabend für einen Feuerwehr-Einsatz in München gesorgt. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München hat einen Container-Brand mit meterhoher Rauchschwade gelöscht. Auslöser für den Einsatz war ein Schul-Spielzeug.

München / Schwabing – Die Münchner Feuerwehr ist am Freitagabend wegen eines brennenden Containers in der Ackermannstraße ausgerückt. Spielzeug einer Schule stand in Flammen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

München: Brand mit meterhoher Rauchschwade in Schul-Container – Feuerwehr meldet hohen Sachschaden in Schwabing

Ein Passant hatte die Feuerwehr per Notruf verständigt. Die Integrierte Leitstelle alarmierte umgehend einen Löschzug zu dem Brandobjekt. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften eine meterhohe Rauchschwade. Sie fanden einen in Vollbrand stehenden Container vor.

Gewaltsam wurde dieser aufgebrochen. Schnell stellte sich heraus, dass dort Spielgeräte einer naheliegenden Schule gelagert waren. Diese konnten kurz darauf gelöscht werden. Um sämtliche Glutnester zu vermeiden, mussten Teile des Spielzeugs ausgeräumt werden.

Im Raum fanden die Einsatzkräfte auch eine Propangas-Flasche, die dort lagerte. Diese konnte gesichert werden. Die Flasche wurden ins Freie gebracht und abgekühlt bis keine Gefahr eines Druckanstiegs in der Flasche mehr bestand. Di eLösch- und Aufräumarbeiten dauerten laut Feuerwehr knapp zwei Stunden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

