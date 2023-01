Mädchen entdeckt Feuer in Kinderzimmer ‒ Eltern reagieren genau richtig

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Feuerwehr München hat ein Feuer gelöscht, das zuvor von einer 12-Jährigen in ihrem Kinderzimmer entdeckt worden war. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Im Zimmer eines 12-jährigen Mädchens im Münchner Osten bricht Feuer aus. Durch die schnelle Reaktion des Vaters kann Schlimmeres wohl verhindert werden.

München / Giesing ‒ Ein Kinderzimmer ist am Montagabend in der Amerstorfferstraße in Giesing in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Bewohner konnte der Schaden gering gehalten werden.

Nach Brand in Kinderzimmer ‒ Familie muss kurzfristig bei Nachbarn unterkommen

Eine 12-Jährige entdeckte im Bereich ihres Hochbettes Rauch und Feuer, worüber sie ihre Eltern informierte. Geistesgegenwärtig ist der Vater des Kindes in das Kinderzimmer gegangen, hat das Fenster geöffnet und die Zimmertür hinter sich geschlossen. Parallel hat er die Feuerwehr gerufen.

Bevor die Familie ihre Wohnung verließ, hatte sie alle Türen in der Wohnung geschlossen. Die Feuerwehr München konnte das Feuer schnell löschen. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Familie musste kurzfristig bei Nachbarn unterkommen.

Wie ist der Brand in München entstanden?

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Feuerwehr auf circa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.