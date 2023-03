Rettungsaktion unter Flammen ‒ Münchner Polizist in Freizeit rettet bewusstlosen Mann aus brennender Wohnung

Glücklicher Ausgang

+ © Monika Skolimowska/dpa Zwei Menschen werden in München bei einem Brand gerettet. Sie werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Bei einem Brand in München verlieren zwei Menschen das Bewusstsein. Durch einen glücklichen Zufall können ein Polizist und die Feuerwehr sie aus dem brennenden Haus retten.

München / Freimann ‒ Ein Zufall hat zwei bewusstlosen Menschen womöglich das Leben gerettet... Ein 26-jähriger Münchner Polizei war am Freitagnachmittag in seiner Freizeit in Freimann unterwegs und bemerkte, wie Rauch aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses steigt.

Er verständigte den Notruf und eilte zur Wohnung, wo er einen bewusstlosen Mann entdeckte. Er brachte den 61-Jährigen nach draußen. Doch es befand sich eine zweite Person im Haus, die das Bewusstsein verloren hat.

Brand in München: Polizist in Freizeit befreit bewusstlosen Mann aus Flammen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retten während der Löscharbeiten eine 26-jährige Bewohnerin, die bewusstlos im Treppenhaus lag, ins Freie.

Die Feuerwehr konnte das Feuer nach Angaben der Polizei innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Die 26-Jährige und der 61-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungsdienst in Münchner Kliniken gebracht.

Feuer in München: Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Die Wohnung wurde durch die Flammen stark beschädigt. Der Summe beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sich der 61-Jährige etwas zu Essen machen, weshalb es zum Brand in der Küche kam.

Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

