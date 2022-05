Mehrere Brände in München am Wochenende: Verletzte und hoher Sachschaden

Von: Benedikt Strobach

Drei Brände musste die Feuerwehr in München zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen bekämpfen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte

Drei Brände in einer Nacht: Die Feuerwehr musste in drei Vierteln Münchens Flammen bekämpfen. Es entstand ein hoher Sachschaden. In einem Fall gab es Verletzte.

Ereignisreiche Nacht für die Feuerwehr: Zu drei verschiedenen Bränden mussten die Einsatzkräfte in München zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ausrücken. Mehrere Wohnungen wurden durch die Flammen unbewohnbar. In einem Fall wurden Personen verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Drei Brände in einer Nacht: Wohnheim-Zimmer in Laim in Flammen - hoher Sachschaden und Verletzte

Bereits um kurz vor 21 Uhr am Samstag, 14. Mai, wurde die Feuerwehr alarmiert, da ein Zimmer in einem Wohnheim an der Valpichlerstraße in Laim in Flammen stehe. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen Rauch im betroffenen Gebäudeabschnitt feststellen. Sofort begannen sie, die Anwohner zu evakuieren. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte ebenfalls gerettet werden. Anschließend wurde das Feuer gelöscht.

Die Brandwohnung ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit unbewohnbar. Insgesamt sechs Personen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 25.000 Euro.

Drei Brände in einer Nacht: Feuerwehr München löscht in Flammen stehende Gartenhütte in Trudering

In der Nacht auf Sonntag, 15. Mai, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann zu einem Brand in Trudering gerufen. Dort stehe laut Auskunft ein Baum in Flammen. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass in Wahrheit ein Gartenhaus brannte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer von zwei Seiten, um zu verhindern, dass die Flammen auf weitere Anlagen übergreifen konnten.

Nach 30 Minuten war das Feuer bezwungen. Aufgrund des starken Funkenflugs kontrollierten die Einsatzkräfte mithilfe einer Drehleiter und der Wärmebildkamera die angrenzenden Anlagen auf mögliche Brandherde. Diese konnten jedoch ausgeschlossen werden. Da bei den Nachlöscharbeiten immer wieder versteckte Glutnester auftaten, dauerte der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden an.

Der entstandene Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Drei Brände in einer Nacht: Feuerwehr München in Schwabing im Einsatz - Aufmerksamer Nachbar rettet wohl Pärchen

Am frühen Sonntagmorgen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Ohmstraße in Schwabing aus. Dort stand ein Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, war das Gebäude bereits geräumt. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das in der Brandwohnung lebende Pärchen zuvor alarmiert und aufgeweckt - und so vermutlich Leben gerettet, wie die Einsatzkräfte berichten.

Da sich das Feuer auf dem Balkon bereits in die dazugehörige Wohnung und auf den darüber liegenden Balkon ausgebreitet hatte, entschied sich der Einsatzleiter, weitere Kräfte anzufordern .Mit einem sogenannten Zangenangriff leiteten die Feuerwehrkräfte den Löschangriff ein. So konnten sie zunächst mit einer Drehleiter den Flammenüberschlag eindämmen und im weiteren Verlauf den zur Brandbekämpfung über das Treppenhaus vorgegangenen Trupp in der betroffenen Wohnung unterstützen. Nach eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht und das Gebäude vom Rauch befreit.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Das junge Pärchen kommt vorübergehend bei Bekannten unter.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei. Der Sachschaden liege laut Feuerwehr im fünfstelligen Bereich.

