Feuer auf Galopprennbahn in München-Riem ausgebrochen ‒ Feuerwehr bekämpft Brand auf Tribüne

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München rückte am Freitag zu einem Brand auf der Galopprennbahn Riem aus. Eine Tribüne hatte Feuer gefangen. © Berufsfeuerwehr München

Feuerwehr-Einsatz in München: Auf der Galopprennbahn in Riem kam es am Freitag zu einem Brand. Das Feuer brach auf einer Tribüne aus.

Auf der Galopprennbahn in München ist ein Brand ausgebrochen. Laut einem Feuerwehr-Sprecher fing der Dachstuhl einer Tribüne in der Nacht zu Freitag Feuer. 100 Einsatzkräfte rückten demnach zum Einsatz aus und bekämpften die Flammen.

Brand auf der Galopprennbahn Riem - Feuerwehr München bekämpft Brand auf Tribüne

Anrufer meldeten der Feuerwehr gegen 01 Uhr Rauch und Brandgeruch. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte dann den Brand auf dem Dach des Tribünengebäudes fest. Bei dem Einsatz wurden mehrere Drehleitern und eine Hubrettungsbühne von außen eingesetzt, während Feuerwehr-Trupps den Brand von innen bekämpften.

Aufgrund des Brandes musste auch die Dachhaut geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden.

Brand-Einsatz der Feuerwehr München auf der Galopprennbahn Riem. © Berufsfeuerwehr München

Nach Angaben der Feuerwehr gab es bei dem Brand auf der Galopprennbahn keine Verletzten. Der Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Warum das Feuer auf der Tribüne ausbrach, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brand-Ursache aufgenommen.

