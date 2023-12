Nach fünf Bränden in einer Woche in München und Landkreis: Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Von: Sebastian Fuchs

Nach fünf Bränden innerhalb einer Woche prüft die Münchner Polizei einen möglichen Zusammenhang. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Nach fünf Bränden innerhalb einer Woche mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro prüft die Münchner Polizei einen möglichen Zusammenhang.

München – Nach fünf Bränden innerhalb einer Woche mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro prüft die Münchner Polizei einen möglichen Zusammenhang. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presseagentur (dpa) am Dienstag.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, die wegen der „Tatobjekte und Tatmodalitäten“ von einem möglichen „extremistischen Hintergrund“ ausgeht, hätte das bestätigt.

Die ersten vier Brände waren bereits in der vergangenen Woche. Zu den hierzu laufenden Ermittlungen kam nun ein Fall mit zwei brennenden Forstmaschinen bei Brunnthal (Landkreis München) hinzu. Die Maschinen hatten am Montag in einem Wald gebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Bei den ersten drei Fällen brannten am vergangenen Montag innerhalb weniger Stunden ein Kabelschacht an einer Brücke und je eine Arbeitsmaschine im Forstenrieder Park und im Perlacher Forst. Der Schaden wurde auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.

Am Freitag brannten dann auch noch zwei Forstmaschinen im Forstenrieder Park. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

