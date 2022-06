Brand im Trappentreutunnel: Auto fängt in der Nacht plötzlich Feuer ‒ Feuerwehr München rückt zum Einsatz aus

Von: Jonas Hönle

Die Münchner Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand-Einsatz im Trappentreutunnel aus. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr rückte in der Nacht mit einem Großaufgebot zum Brand-Einsatz in den Trappentreutunnel aus. In der Oströhre fing ein Pkw plötzlich Feuer.

Im Trappentreutunnel in München hat in der Nacht auf Freitag ein Auto Feuer gefangen. Ein Anrufer meldete der Feuerwehr gegen 23.20 Uhr einen Brand im Motorraum eine Peugeots.

München: Brand im Trappentreutunnel - Feuerwehr-Einsatz in der Nacht

Über die Kameras im Tunnel konnte die Leitstelle den Brand und den genauen Ort im Trappentreutunnel bestätigen. Daraufhin rückte ein Großaufgebot in die Oströhre des Tunnels aus.

Der Auto-Brand im Trappentreutunnel war nach kurzer Zeit gelöscht. © Berufsfeuerwehr München

Mit Pressluftatmer ausgerüstet, löschte die Feuerwehr das Feuer mit Hilfe eines Schnellangriffs mit Schaumaufsatz. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht. Die Tunnelbelüftung entrauchte zuverlässig den Tunnel.

Die Insassen des Pkw blieben laut Feuerwehr-Angaben unverletzt.

