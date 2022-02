Gebäude in München geht in Flammen auf ‒ Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt Tatverdächtigen fest

Von: Jonas Hönle

Brand in Abrisshaus © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem leer stehenden Haus in der Bad-Schachener-Straße aus. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

In München ist es am Donnerstag zu einem Brand in einem leer stehenden Gebäude in der Bad-Schachener-Straße gekommen. Passanten alarmierten die Feuerwehr und meldeten Rauch aus mehreren Fenstern. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Feuerwehr löscht Brand in Abriss-Haus in München - Polizei nimmt Tatverdächtigen wegen Brandstiftung fest

Wie die Feuerwehr mitteilt, schlugen die Flammen bereits aus dem Abriss-Haus, als die Einsatzkräfte eintrafen. Mehrere Trupps bekämpften den Brand in der Erdgeschosswohnung und konnten das Feuer binnen weniger Minuten löschen. Um sicherzugehen, dass sich in der Zwischendecke keine Glutnester befanden, öffneten die Einsatzkräfte den Fehlboden.

Bei einer Kontrolle sämtlicher Wohnungen in dem Haus trafen die Einsatzkräfte keine Personen an. Da das Gebäude in naher Zukunft abgerissen werden soll, entstand kein bezifferbarer Sachschaden.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Bad-Schachener-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts vorübergehend gesperrt.

Polizei München ermittelt wegen Brandstiftung in Abriss-Haus in der Bad-Schachener-Straße

Für weitere Ermittlungen rückte die Polizei mit einem Brandfahnder aus. Nach Angaben des Polizeipräsidiums stellten Beamte fest, dass eine Person kurz vor dem Brand das Gebäude verlassen hatte.

Da sich bei den ersten Ermittlungen Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben, wurde eine Fahndung im Bereich der Bad-Schachener-Straße durchgeführt.

Dabei wurde ein 52-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

