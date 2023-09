Brandstiftung an Auto in München? Anwohner bemerkt Wagen in Flammen ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Benedikt Strobach

Die Polizei München sucht Zeugen wegen eines Vorfalls an der Lerchenauer Straße. Dort hatte ein Auto in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska

Brandstiftung in Feldmoching? Ein Auto hat am frühen Donnerstag in der Lerchenauer Straße gebrannt. Die Polizei München sucht Täter und Zeugen.

München / Feldmoching ‒ Haben Jugendliche in Feldmoching einen Wagen in Brand gesetzt? Am frühen Donnerstagmorgen stand ein Auto an der Lerchenauer Straße auf einer Grünfläche in Flammen. Das berichtet die Münchner Polizei. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

München: Anwohner bemerkt Auto in Brand an Lerchenauer Straße ‒ Polizei sucht Täter und Zeugen

Ein Anwohner war gegen 4.25 Uhr durch laute Geräusche geweckt worden. Er konnte daraufhin zwei laut Polizei „augenscheinlich Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende“, die um den brennenden Wagen standen. Kurz darauf seien die beiden Unbekannten in Richtung Fasanerie geflohen.

Der über 80 Jahre alte Anwohner verständigte den Notruf. Daraufhin fuhren sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch der Feuerwehr zum Tatort. Letztere konnten den Brand schnell löschen. Die Polizeibeamten begannen sofort mit der Fahndung. Jedoch konnten keine Hinweise auf die Täter festgestellt werden. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei München „Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lerchenauer Straße, Fasaneriesee, Feldmochinger Straße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

