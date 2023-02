Neue Heimat für Haderner Bräu – was auf dem geschichtsträchtigen Stürzerhof geplant ist

Von: Daniela Borsutzky

Die Esche auf dem Hof könnte künftig Bierflaschen zieren. © Daniela Borsutzky

Die Bio-Brauerei Haderner Bräu wird künftig an einem neuen Standort brauen, das Viertel aber nicht verlassen. Die Motive hinter des Umzugs:

Hadern ‒ Einst wurde hier Brauerei-Gründer Joseph Pschorr geboren. Bald wird auf dem denkmalgeschützten Stürzerhof am Ende der Großhaderner Straße Münchens erste Bio-Brauerei eröffnen. „Wir werden Bier-Geschichte weiterschreiben“, sagt Thomas Girg. Zusammen mit Ehefrau Marta hat er 2016 die Marke Haderner Bräu gegründet. Eine Erfolgsgeschichte – weswegen mehr Platz nötig wurde.



Im linken Flügel ist die Brauerei untergebracht. © Daniela Borsutzky

Bislang brauten sie in einer Halle nur ein paar 100 Meter entfernt. „Als ich einmal an dem Hof vorbeigekommen bin, dachte ich noch, wie schön er ist“, erinnert sich Marta Girg, die früher in einem Bio-Hotel gearbeitet hat. Ein paar Monate später sei ein Anruf der Eigentümer gekommen, dass der Hof umgebaut wird und ob sie nicht mit ihrer Brauerei hierher ziehen wollen.



Marta und Thomas Girg vor der neuen Anlage. © Daniela Borsutzky

Haderner Bräu zieht um: Erste Teile um Ostern eröffnen

Vom künftigen Schankraum aus kann man durch Fenster beim Brauen zusehen. © Daniela Borsutzky

Jetzt stecken Girgs mitten im Umzug. Die Brauhalle ist fertig, fünf große Tanks stehen bereits und werden durchgespült. „Das war Millimeterarbeit alles einzubauen“, sagt Thomas Girg. Auch deshalb wollen sie hier langfristig bleiben. Wenn von offizieller Seite alles abgenommen ist, können sie den ersten Probe-Sud brauen. „Unser Ziel ist es, um Ostern die ersten Teile zu eröffnen“, sagt Marta Girg. Ein großes Fest soll dann im Sommer stattfinden.



Das Malz wird im neuen Silo geschrotet. © Daniela Borsutzky

In den ehemaligen Stallungen, im linken Flügel des Hofs, ist Haderner Bräu im Erdgeschoss und ersten Stock untergebracht. Neben der Brauhalle, die sich über beide Etagen zieht, wird es unten ein Stüberl geben, mit Blick auf das Geschehen. Drei Mal in der Woche wird gebraut. Derzeit produziert Haderner Bräu an die 3000 Hektoliter Bier im Jahr. „Anfangs werden wir in der neuen Brauerei nur eine kleine Menge mehr brauen, die wir vor Ort im Schankraum ausschenken“, sagt Marta Girg. „Künftig können wir die Mengen verdoppeln.“



Haderner Bräu zieht um: Mit Umzug auch neues Markenzeichen?

Speisen kommen frisch aus der Produktionsküche – welche, das wird noch nicht verraten. Auch im darüber gelegenen Seminarraum können Kurs-Teilnehmer durch große Fenster dem Braumeister bei der Arbeit zusehen. „Die Nachfrage nach Führungen, Kursen und Bier-Events steigt weiter“, sagt Marta Girg. Weitere Leckereien, beispielsweise Malz-Ketchup, gibt es dann im Hofladen.



Der alte Standort wird zum Lager. © Daniela Borsutzky

Auch wenn die Girgs nicht gebürtig aus dem Viertel kommen, so identifizieren sie sich mit Hadern. „Wir wären mit unsere Brauerei nie nach weiter draußen gezogen“, beteuern beide. Noch lokaler könnte künftig ihr Logo werden. „Früher hieß Hadern noch Haderun, was so viel wie im Wald bedeutet“, erklärt Marta Girg. Das Etikett der Bierflaschen ziert bislang eine Esche. Auch auf dem Stürzerhof steht eine Esche – Girg überlegt, diese künftig zum Markenzeichen zu machen.

